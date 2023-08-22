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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صناعة الشيوخ تطالب بتنفيذ التكليفات الرئاسية لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

محمد المنزلاوى وكيل
محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ

طالب المهندس محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بصفة عامة، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بصفة خاصة، باستغلال الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بوصفها مكوناً هاماً من مكونات دفع الاقتصاد الوطني وداعمة للصناعات الاستراتيجية والكبيرة. 
 

 

وقال "المنزلاوى"، فى بيان له أصدره اليوم، الثلاثاء، إن الاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أفضل أنواع الاستثمارات.

واقترح على الحكومة أن تركز فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الصناعات الخاصة باستيراد المواد الخام التى تدخل فى الصناعات الكبيرة .

وشدد على ضرورة إعطاء أولوية قصوى للتكليفات الرئاسية لتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر، لأن ذلك الأمر يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني، فى مقدمتها الحد من الفاتورة الاستيرادية، ومضاعفة الصادرات المصرية.

وأشاد بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بمواصلة الجهود التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص، مطالبا بتقديم المزيد من التسهيلات.

ووجه عضو الشيوخ التحية والتقدير إلى الرئيس السيسي الذى يعمل على توفير جميع سبل الدعم للمساهمة في إطلاق طاقات الشباب الإبداعية، ويشجع الشباب المصرى على تملك وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبما يعود بالنفع على المجتمع، ويعزز الاقتصاد الوطني.

كما طالب الحكومة بمنح المزيد من الحوافز التشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتذليل العقبات أمام هذه المشروعات، وفتح طرق جديدة للتصدير للخارج، خاصة أن الرئيس السيسي وجه بإطلاق العديد من المبادرات المختلفة لدعم وتوطين الصناعات والاعتماد على المنتج المحلي من خلال تقديم جميع التسهيلات اللازمة لأصحاب المشروعات.

وأضاف أنه يجب على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التأكد من تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى رقم 5 لسنة 2015، وعدم السماح للجهات الحكومية باستيراد منتجات لها بديل محلى.

وأكد الأهمية الكبيرة لتفعيل هذا التشريع لتشجيع المنتجات المحلية وللحد من الفاتورة الاستيرادية لتخفيف الضغط على العملة الصعبة.
 

محمد المنزلاوي لجنة الصناعة مصطفى مدبولي مجلس الوزراء عبد الفتاح السيسي الاقتصاد الوطني قانون تفضيل المنتج المحلى

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