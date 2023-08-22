شعبة الفاكهة بالغرف التجارية: مانجو العويس الأكثر طلبا للتصدير.. وهذا أفضل موعد للتخزين

قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرف التجارية، إن زراعة المانجو تطورت بشكل كبير في الأعوام الأخيرة، مشيرا إلى أن محافظة أسوان ساهمت في زيادة محصول المانجو لهذا العام، بالإضافة إلى الإسماعيلية.

وأضاف نجيب، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية" TeN"، أن المانجو العويس هو النوع الأكثر طلبًا للتصدير بسبب ارتفاع نسبة السكريات به، والطعم اللميز.

وأوضح أن المانجو الزبدية والصديقة هما أفضل نوعين للتخزين نتيجة لتمتعهما بالقشرة السميكة التي تساعد على حفظهما لفترات طويلة، لافتا إلى أن الوقت الحالي هو أفضل وقت لتخزين المانجو، ويفضل أن يتم تخزينها كاملة بدون تقطيع أو تقشير.