خبير: الحياة الجامعية فرصة لاكتشاف مجموعة متنوعة من المجالات والتخصصات

يترقب طلاب الثانوية العامة 2023 انطلاق اعمال تنسيق المرحلة الثالثة 2023، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، ويأتي ذلك بالتزامن مع انتهاء تنسيق المرحلة الثانية مساء أمس، الاثنين.

ولذلك حرص “صدى البلد” على رصد آراء بعض خبراء التعليم للوقوف على الطريقة الصحيحة لاختيار الكلية والتخصص المناسب لطلاب المرحلة الثالثة 2023 بـ تنسيق الجامعات.

في هذا السياق، أكد الدكتور ماجد أبو العينين، الخبير التربوي، عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، أن مرحلة الثانوية هي مرحلة حاسمة في حياة طلاب الثانوية العامة 2023، وقد يشعرون بالضغط والحيرة أثناء اختيار الكلية المناسبة، موضحًا أن من المهم أن يتمكن الطلاب من فهم مواهبهم واهتماماتهم وميولهم الذهنية، وأن يأخذوا في الاعتبار اهتماماتهم المستقبلية وتطلعاتهم المهنية عند اتخاذ هذا القرار.

وأوضح عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، في تصريحات خاصة، أن بالفعل القلق هو شعور طبيعي يمكن أن يؤثر على الطلاب خلال فترة انتظار نتائج الثانوية العامة واختيارهم للكليات المستقبلية، وتحمل هذه المرحلة الكثير من التوتر والضغوط، حيث يحاول الطلاب اتخاذ القرارات الصحيحة لمستقبلهم الأكاديمي والمهني.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن من المهم تذكير الطلاب بأن القرارات التي يتخذونها ليست نهائية ولها إمكانية للتعديل والتغيير مع مرور الوقت، مشددا على ضرورة أن يفهموا أن الحياة الجامعية هي فرصة لاكتشاف مجموعة متنوعة من المجالات والتخصصات واكتساب مهارات جديدة.

وقال عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، إن فترة الانتظار يمكن أن تكون فرصة للتفكير بشكل عميق فيما يروق للطلاب وما يتناسب مع اهتماماتهم ومواهبهم، وتشجيعهم على معرفة أنفسهم جيدًا وما يرغبون في تحقيقه في المستقبل يمكن أن يساعدهم في اتخاذ قرارات أفضل وأكثر ثقة.

وأضاف الدكتور ماجد أبو العينين: “وأيضًا يمكن للأهل والمعلمين أن يدعموا الطلاب ويقدموا لهم المشورة والمعلومات حول الخيارات المتاحة وما يمكن أن يتوقعوه في كل تخصص، والدعم النفسي والتوجيه يمكن أن يخففان من مشاعر القلق والضغط ويمكن أن يساعدا الطلاب على اتخاذ قراراتهم بثقة”.