"بيبو" يظهر العين الحمرا| طَلّب إبعاد حسام غالي وصلاحيات “فيجو”.. وفرمان بمعاقبة نجم الأهلي

مع بداية أغسطس الجاري، تسلم خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين السابق بالأهلي، مهام منصبه كمديرًا للكرة خلفًا للكابتن سيد عبد الحفيظ، الذي تم توجيه الشكر له في واحدة من أكبر مفاجآت الموسم الرياضي بعد قرار لجنة التخطيط لكرة القدم ورحيله عن القلعة الحمراء.

ومع تولي خالد بيبو منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي، أتخذ بيبو عدة قرارات خاصة بفريق المارد الأحمر، وأخرها مطالبته بكل الصلاحيات التي تم منحها إلي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق مع إبعاد حسام غالي، الأمر الذي حاز علي استغراب الوسط الكروي.

ويرصد موقع "صدي البلد" أبرز القرارات التي أتخذها خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، مع فريق المارد الأحمر منذ توليه المنصب.

صلاحيات سيد عبد الحفيظ وإبعاد حسام غالي

كشف الإعلامي محمد فاروق، أن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، وجه طلبًا مهمًا إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في الفترة الماضية قبل بدء معسكر الفريق القادم للموسم الجديد.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "طلب خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي من الخطيب منحه كافة الصلاحيات التي تم منحها إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالقلعة الحمراء - الشهير بفيجو - داخل الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء حتى ينجح في مهمته والسيطرة على غرفة خلع الملابس في الأهلي في مهمته الجديدة".

وتابع: "طلب بيبو من رئيس النادي الأهلي عدم تدخل أي أفراد من لجنة التخطيط أو مجلس الإدارة في عمله وإبعاد حسام غالي عضو مجلس الإدارة عن طبيعة عمله في القلعة الحمراء وأن يكون هو – أي الخطيب – المشرف الوحيد فقط على فريق الكرة بالنادي الأهلي".

أول قرار لـ بيبو.. غرامة أحمد عبد القادر

وكشف مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق، عن أول قرار لخالد بيبو مدير الكرة الحالي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال مجدي عبد الغني فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس: "قرر خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي توقيع غرامة مالية علي أحمد عبد القادر لاعب الفريق قيمتها 250 ألف جنيه بسبب ما بدر منه من هجوم علي بعض جماهير الأهلي علي السوشيال ميديا واتهامهم بأنهم يتقاضون أموالًا من أجل الهجوم عليه".

ضم صلاح محسن في معسكر النمسا



كما أعلن خالد بيبو، انضمام صلاح محسن إلي قائمة الفريق الأول لكرة القدم ونقله من قائمة الانتظار، وأضاف أنه تقرر سفر اللاعب مع الفريق الأحمر في معسكر الإعداد بالنمسا والمحدد له خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر.

تجديد عقد أفشة

كما أعلن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن تجديد عقد اللاعب محمد مجدي أفشة لمدة ثلاث سنوات قادمة، إضافة إلى السنة المتبقية من عقده الحالي.

وقال بيبو، إن أفشة وقع العقد الجديد «على بياض» وترك التقدير المالي للنادي، الذي يقدر بالتأكيد كل أبنائه الذين يساهمون في رفعة شأنه في جميع المحافل.

رضا سليم

وطلب خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، من اللاعب رضا سليم الحضور للقاهرة في وقت مبكر تمهيداً لبدء فترة تأهيل خاصة داخل القلعة الحمراء بعد انضمامه رسمياً من فريق الجيش الملكي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء هذا الطلب لعدة أسباب، أولها استخراج التأشيرة الخاصة بالسفر إلي النمسا استعدادًا للمعسكر المغلق الذي ينطلق خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري ويستمر حتي 6 سبتمبر المقبل ، والثاني تصوير إعلان تابع لأحد رعاة النادي والثالث هو بدء برنامج تأهيلي مكثف بناء علي رؤية السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

بعثة الأهلي في معسكر النمسا

وانتهي مدير الكرة بالأهلي، من الإتفاق علي كافة التفاصيل الخاصة بمعسكر أبناء الرداء الأحمر الذي سينطلق يوم الأثنين المقبل ويستمر حتي 6 سبتمبر في النمسا.

ويقدم خالد بيبو تقريراً مفصلاً لكل من محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض بالإشراف علي قطاع الكرة ومارسيل كولر المدير الفني، بهدف دراسة كافة الأمور خاصة بعد الإتفاق علي كافة المباريات الودية التي تحدد لها يومي 2 و 5 سبتمبر المقبل.



ومن المقرر أن يصل كولر صباح اليوم الثلاثاء إلي القاهرة تمهيداً لعقد اجتماعه مع الجهاز الفني لرسم خارطة الاستعداد للموسم الجديد حيث تم الاستقرار علي خضوع اللاعبين لفحوصات طبية يوم الخميس ثم قياسات بدنية ثم بدء التدريبات الجمعة المقبل علي ثلاثة أيام قبل السفر إلي النمسا الأثنين المقبل.

الخطيب يدعم خالد بيبو





ويرافق بعثة الأهلي في معسكر النمسا، محمود الخطيب رئيس النادي بهدف توفير أكبر قدر من الاستقرار، كما انه يسعي لدعم خالد بيبو مدير الكرة في مهمته الجديدة وكذلك محاولة إنهاء ملف تمديد عقود بيرسي تاو وعلي معلول وعمرو السولية.