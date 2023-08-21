الخطيب يرافق بعثة الأهلي في معسكر النمسا

يعود خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي إلي القاهرة اليوم قادماً من النمسا بعد أن أتم الاتفاق علي كافة التفاصيل الخاصة بمعسكر أبناء الرداء الأحمر الذي سينطلق يوم الأثنين المقبل ويستمر حتي 6 سبتمبر، ويقدم خالد بيبو تقريراً مفصلاً لكل من محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض بالإشراف علي قطاع الكرة ومارسيل كولر المدير الفني بهدف دراسة كافة الأمور خاصة بعد الإتفاق علي كافة المباريات الودية التي تحدد لها يومي 2 و 5 سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يصل كولر صباح غد الثلاثاء الي القاهرة تمهيداً لعقد اجتماعه مع الجهاز الفني لرسم خارطة الاستعداد للموسم الجديد حيث تم الاستقرار علي خضوع اللاعبين لفحوصات طبية يوم الخميس ثم قياسات بدنية ثم بدء التدريبات الجمعة المقبل علي ثلاثة أيام قبل السفر إلي النمسا الأثنين المقبل.

ويرافق بعثة الأهلي في معسكر النمسا محمود الخطيب رئيس النادي بهدف توفير أكبر قدر من الاستقرار، كما انه يسعي لدعم خالد بيبو مدير الكرة في مهمته الجديدة وكذلك محاولة إنهاء ملف تمديد عقود بيرسي تاو وعلي معلول وعمرو السولية.