مفاجأة..خالد بيبو يطالب بصلاحيات سيد عبدالحفيظ وابعاد هذا الشخص

أكد الإعلامي محمد فاروق أن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي وجه طلباً مهماً إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في الفترة الماضية قبل بدأ معسكر الفريق القادم للموسم الجديد.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"طلب خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي من الخطيب منحه كافة الصلاحيات التي تم منحها إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالقلعة الحمراء داخل الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء حتى ينجح في مهمته والسيطرة على غرفة خلع الملابس في الأهلي في مهمته الجديدة".

وتابع:"طلب بيبو من رئيس النادي الأهلي عدم تدخل أي أفراد من لجنة التخطيط أو مجلس الإدارة في عمله وابعاد حسام غالي عضو مجلس الإدارة عن طبيعة عمله في القلعة الحمراء وأن يكون هو – أي الخطيب – المشرف الوحيد فقط على فريق الكرة بالنادي الأهلي".