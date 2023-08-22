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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات دورية لمواجهة التعديات علي أملاك الدولة وأعمال البناء المخالف بالإسكندرية

حملات لإزالة أعمال
حملات لإزالة أعمال البناء المخالف بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء بضرورة التصدي بكل قوة وحزم ومنع تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة، مطالباً بإزالة أي مخالفات لأعمال البناء المخالف في المهد وذلك بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة لضبط المخالفين.

وشن حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم ايقاف أعمال بناء بعد كوبري الثلاثين وتم التحفظ علي كمية من الأسمنت وكذا إيقاف أعمال صب بأرض عياد بالطريق الدولي والتحفظ علي خلاطة فضلا عن إزالة اشاير بالدور الثاني عشر العقار الكائن شارع امين حسونه منطقة السيوف شماعه والتحفظ على سيارة وكمية من الحديد بالإضافة إلى إزالة حالة تعدي علي أرض زراعية بحوض الملوانى نمرة ٤

إزالة فورية لمقابر مخالفة بمنطقة خورشيد شرقي الإسكندرية | صور

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وقام حى شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مكبرة تمكنت من إزالة تعديات علي أراضي زراعية بمنطقة أبيس الثانية فضلا عن إزالة التعديات بالطريق الزراعي وأسفل كوبري أبيس بالإضافة إلى تنفيذ إزالة فورية ل 9 مقابر بخورشيد بالطريق الزراعي ، تم بناؤها بدون ترخيص بالمخالفة للقانون ، وكذا إزالة أسوار مخالفة بأبيس وخورشيد الجمالية ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

ونفذ حى المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة تمكنت من إزالة سور بالعقار الكائن خلف مستشفى التأمين الصحي منطقة طوسون وكذا فك شدة خشبية بعزبة الروضة والتحفظ على كمية من الأخشاب فضلا عن إزالة سملات عزبة حوض 10

وشهد حى العامرية ثان برئاسة الأستاذ محارب هيلع حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم إزالة غرفة بالكينج قبلى والتحفظ على كمية من الأخشاب وكذا إيقاف أعمال بناء بعزبة التوفيقية والتحفظ علي خلاطة

وواصل حى العامرية أول برئاسة الأستاذ السيد موسي حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف شملت إيقاف أعمال إنشاء أرضيات خرسانيه واسوار من الطوب الأبيض بالطريق الصحراوي مدخل شارع 10 المستعمره والتحفظ علي كمية من الأسمنت وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وقام حى الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال ترميم بدون ترخيص بالعقار الكائن 5 ميدان إبراهيم الأول والتحفظ على المعدات المستخدمة في المخالفة وكذا إيقاف أعمال ترميم مخالف بالدور الأول من العقار الكائن 2 ميدان إبراهيم الأول وإزالة قواطيع مباني فضلا عن إيقاف أعمال ترميم بدون ترخيص بمحل بالعقار الكائن رقم 6 سيدي المغاوري ، والتحفظ علي المواد المستخدمة في المخالفة.

ونفذ حى وسط برئاسة الأستاذة عزة سعد حملة مكبرة لإزالة أعمال بناء مخالف بقرية أبيس العاشرة جزء 1 حوشة 3 عبارة عن بناء هنجر بسقف معدنى علي مساحة 500م وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

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