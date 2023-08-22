موظف يختلس 5 ملايين جنيه من الشركة مقر عمله بالقاهرة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بالقاهرة) لقيامه بإستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفى بإحدى الشركات والإستيلاء على أموال الشركة، مما مكنه من تكوين ثروة مالية ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء (وحدة سكنية – تأسيس شركة – شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (5 ملايين جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام القانون.