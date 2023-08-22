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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أسرة الفنان أحمد الشوكى تستقبل عزائه اليوم بمسجد الخلفاء الراشدين

صدى البلد

تستقبل اليوم أسرة الفنان الراحل أحمد الشوكي عزائه بدار مناسبات مسجد الخلفاء الراشدين بشارع البحر الأعظم بالجيزة. 

وبدأ أحمد الشوكى ، مشواره الفني مع بلدياته، نجم الاغنية الشعبية، حكيم، وأسسا معا فرقة “أنغام للغناء”، بعدها انفصلت الفرقة إلى فرقتين، الأولى خاصة بـ الشوكي ومعه مطربين، والثانية خاصة بـ حكيم ومعه مطربين أيضا. 

ولمع نجم أحمد الشوكي، في تسعينيات القرن الماضي؛ من خلال أغنية “أعملك إيه حيرتني”، التي كانت أساسية في كل الأفراح الشعبية، لدرجة جعلت المطرب حسن الأسمر يعيد غنائها مرة أخرى. 

وكان لـ أحمد الشوكي قصة مع حكيم، قبل سنوات، قد لا يعرفها البعض، حينما عرض «السبكي»، أغنية “حلاوة روح” عليه وعلى حكيم، ومطربين آخرين. 

وحينما علم أحمد الشوكي، أن حكيم مرشح لـ أغنية حلاوة روح؛ نصح السبكي بأن صديقه “حكيم”، هو الأنسب لغنائها، وبالفعل، حققت الأغنية نجاحا كبيرا. 

 

وفاة أحمد الشوكي

توفي صباح يوم الجمعة 18 أغسطس الجاري، المطرب أحمد الشوكي صاحب أغنية أعملك إيه حيرتني، والتى اشتهرت فى التسعينيات وكانت من أنجح الأغنيات

أحمد الشوكي أغنية حلاوة روح الراحل أحمد الشوكي مسجد الخلفاء الراشدين

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