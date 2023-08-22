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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برناردو سيلفا يصفع برشلونة ويقرر تمديد عقده مع مانشستر سيتي

برناردو سيلفا لاعب
برناردو سيلفا لاعب فريق مانشستر سيتي

أكد تقرير صحفي، إغلاق برناردو سيلفا لاعب فريق مانشستر سيتي، صفحة الانتقال إلى برشلونة خلال الصيف الحالي.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسباني، فإن استمرار برناردو سيلفا في مانشستر سيتي أصبح مؤكدا، إذا وافق على تمديد عقده مع السماوي.

وأضافت أن برناردو كان هدفا مهما لتشافي هيرنانديز مدرب برشلونة في الصيف الحالي، لكن اللاعب اختار الاستمرار مع مانشستر سيتي.

ولفتت إلى أن باريس سان جيرمان كان مهتما أيضا بالتعاقد مع برناردو سيلفا، لكن إصابة كيفين دي بروين وغيابه عن مانشستر سيتي لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أشهر، حسمت استمرار اللاعب مع بطل أوروبا.

ولعب سيلفا دورا مهما في تتويج مانشستر سيتي بالثلاثية التاريخية (دوري أبطال أوروبا -  الدوري الإنجليزي - كأس الاتحاد الإنجليزي) الموسم الماضي لأول مرة في تاريخ النادي.

ويمتد عقد برناردو سيلفا مع مانشستر سيتي حتى صيف 2025.

برناردو سيلفا برشلونة مانشستر سيتي تشافي باريس سان جيرمان

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