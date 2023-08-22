استشاري جلدية: 50% من علامات حب الشباب تبقى ولا تزول

خصص برنامج طبيب البلد، المذاع على قناة صدى البلد فقرة استضافة فيها الدكتور ماهر محمود استشاري امراض الجلد والتجميل والعلاج بالليزر.

وقال ماهر محمود، خلال الفقرة، إن 80% من الشباب يصابون ب حب الشباب، بداية من عمر 12 وحتى 24 عام، متابعا: حب الشباب يتوقف بعد بلوغ سن ال24 عاما، وذلك بنسبة 95%، والباقي يستمر معها.

وأضاف: الغدد الدهنية تفرز العديد من الزيوت، وهو مايزداد بشكل واضح عند الوصول إلى سن البلوغ، متابعا: 50% من علامات حب الشباب تبقى ولا تزول.

وشدد على ضرورة استخدام غسول مناسب للبشرة، وذلك لتقليل إفراز الغدد الدهنية وإزالة الجلد الميت، بالإضافة إلى استخدام كريمات يتم وضعها على الحبوب.