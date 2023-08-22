عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بروتوكول بين مركز تحديث الصناعة وشركة اتصالات لدعم التحول الرقمي

خلال التوقيع
خلال التوقيع

في إطار تعزيز مركز تحديث الصناعة لملف التحول الرقمي وتطبيق مبادئ الثورة الصناعية الرابعة، وقع المركز بروتوكول تعاون مع شركة اتصالات من &e في مصر، بهدف تطوير الصناعة المصرية في شتى المجالات ورسم خريطة التحول الرقمي، وتنمية مهارات الكوادر في سوق العمل المصري، وذلك بحضور المدير التنفيذي للمركز  دعاء سليمة والاستاذ/شريف الخولي الرئيس التنفيذي لقطاعات الاعمال بشركة اتصالات من &e في مصر

ورحبت المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة دعاء سليمة بالتعاون مع شركة اتصالات من &e في مصر، وقالت إن البرتوكول يهدف إلى تطوير الصناعة المصرية في شتى المجالات ورسم خريطة التحول الرقمي وتنمية مهارات الكوادر في سوق العمل المصري في مجالات التحول الرقمي والرقمنة وأسس ومبادئ الثورة الصناعية الرابعة تماشياً مع توجه الدولة المصرية ورؤية 2030.

وأوضحت دعاء سليمة أن مركز تحديث الصناعة و شركة اتصالات من &e في مصر سيعملان على المساهمة في دعم توجه الصناعة المصرية للتحول الرقمي واستخدام أحدث الأساليب والتكنولوجيا للثورة الصناعية الرابعة للمساهمة في زيادة تنافسية الصناعة المصرية وذلك من خلال إعداد وتدريب الكوادر بمركز تحديث الصناعة على مجالات التحول الرقمي والرقمنة، تقييم ودراسة مدى جاهزية الشركات للتحول الرقمي، ودعم إنتشار الحلول الرقمية في مجال السلامة العامة وسلاسل الإمداد والشحن.

ومن جانبه أعرب  شريف الخولي الرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال في شركة اتصالات من &e في مصر عن سعادته واعتزازه بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، مشيداً بجهود المركز لتحسين وتطوير أداء القطاع الصناعي في مصر، وقال: " يُعد هذا التعاون خطوة مهمة ومثمرة نحو تطبيق مفهوم التحول الرقمي في القطاع الصناعي، والذي من شأنه تحسين أداء المؤسسات الصناعية بمختلف أحجامها ومجالاتها، مما ينعكس على زيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في مصر، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة."

وأن اتصالات من &e في مصر تحرص على التعاون مع كافة الأجهزة والجهات الحكومية، وعقد شراكات جديدة في مختلف القطاعات مع كبرى الشركات والهيئات، وذلك تنفيذاً لخطتها التوسعية في مصر التي تستهدف التحول من شركة اتصالات لمجموعة تكنولوجيا متكاملة.

مركز تحديث الصناعة التحول الرقمي الثورة الصناعية بروتوكول تعاون شركة اتصالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحور كورونا الجديد في مصر رسميا.. 24 إجراء لمواجهة EG.5

تخطت 100%.. ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية |التفاصيل الكاملة

المجلس السابق وطني|وزير الرياضة يزف نبأ سار لجماهير الزمالك

"مشاكل عالم أول"|تعليق ساخر من مدرب المنتخب السابق على قميص الأهلي الجديد

عاصفة ترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. وتحذير عاجل من الأرصاد اليوم

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن مصير زيزو مع الزمالك

مش أول مرة.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة حول مفاوضات الأهلي

لو عايز تتوظف فى الكهرباء .. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

ترشيحاتنا

إنفوجراف.. توجيهات عاجلة من السيسي لتغيير خريطة مصر الزراعية

تنسيق وتشاور.. شكري وبلينكن يتحركان لمواجهة التحديات المتزايدة على الساحتين الإقليمية والدولية

البابا تواضروس لرئيس وزراء المجر:السيسي يقدم مفهومًا جديدًا لعلاقة المواطنة لكل المصريين

التحذير الاخير.. الصين توجه كلمة أخيرة لليابان قبل تصريف مياه فوكوشيما

فضل التعاون بين الناس وكيفية عمله.. دار الإفتاء توضح

فرنسا: لم نطلب استخدام الأجواء الجزائرية في العملية العسكرية المحتملة ضد النيجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة غريبة.. النساء أفضل في ركن السيارات من الرجال

بعد ضبط أدوية مغشوشة.. اكتشف أضرار المضادات الحيوية

فيديو صادم.. سائق يدهس المارة في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية

لو بتعاني منه.. كيف يمكنك التخلص من رائحة الفم الكريهة بسرعة؟

فيديو

أول فرمانات خالد بيبو في الأهلي.. طلب صلاحيات عبدالحفيظ وإبعاد غالي.. فيديوجراف

هانى عادل يكشف كواليس لقائه الأول بـ جاكى شان | فيديو

ظهور شيماء سعيد بعد سنوات من الاختفاء وارتداء الحجاب.. فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ