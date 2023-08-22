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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق حملة المسح الميداني بدمياط لاكتشاف حالات الإصابة بالبلهارسيا

صحه دمياط
صحه دمياط

أعلنت الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الصحة  بدمياط، عن انطلاق فعاليات أولي أيام المسح الميداني لفحص نسبه ١٠٪ من سكان كافة قرى محافظة دمياط لاكتشاف حالات الإصابة بالبلهارسيا والطفيليات المعوية لاعلان مصر خالية من البلهارسيا عام ٢٠٢٥ وتستمر الحملة من ٢٠٢٣/٨/٢٠ حتي ٢٠٢٣/١١/٢٠.

تتم عملية المسح الميداني من خلال فرق إدارة البلهارسيا  المدربه بجميع الإدارات الصحية  على مستوى المحافظة وتتم عملية الفحص ثم تقديم العلاج بالمجان فور التأكد من الإصابة  .

ياتى ذلك في اطار مجهودات الدولة للقضاء على البلهارسيا ٢٠٢٥ وتقليل الاصابة بالطفيليات المعوي. 

وبناءا علي توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتعليمات  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتحت رعاية  الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط

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دمياط الدكتور السيد عبد الجواد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الصحة بدمياط انطلاق حملة الطفيليات المعوية الطفيليات الصحة والسكان

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