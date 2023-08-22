أخبار السيارات.. سيارة Voyah Free الـSUV بتمشي من غير بنزين... خردة سعرها 50 مليون جنيه

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أهم الأسعار والمواصفات للمركبات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

قام سائق متهور بقيادة سياراته بسرعة عالية في استرالية ، مما أدي الي تطبيق عقوبة قاسية علية وعلي سيارته، وذلك أدي الي فقدة للسيارة كـ عقاب له ، وليكون مثال للأخرين الذين يقومون بقيادة سيارتهم بطريقة متهورة .

أعلنت شركة صينية متخصصة في صناعة السيارات عن إصدارها الجديد سيارة Voyah Free التي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، حيث تقدم Voyah Free بتصميم جذاب وأنيق بفضل ما تحتوي علي من مميزات حديثة .

تعرضت سيارة فيراري 500 مونديال سبايدر التي كان يقودها بينين فارينا مؤسس شركة سيارات إيطالية، الي ظروف وعوامل جعلتها تقف كـ سيارة خردة ، وتستعد الآن صاله المزادات RM Sotheby's البريطانية لطرح سيارة فيراري 500 للبيع .

تقدم شركة إم جي الصينية أحدث إصداراتها داخل سوق السيارات المصري موديل 2023 وهي سيارة إم جى ار اكس 5 بلس التي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتتميز إم جي RX5 PLUS بتصميم مميز وأنيق بفضل امتلاكها للكثير من التكنولوجيات المتطورة ، وتصدر قوة جبارة بفضل احتوائها علي محرك 1500 سي سي تيربو.

سوق السيارات المصري يتواجد به جميع طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، المقدمة من قبل شركة المحركات البافارية ، وتتميز إصدارات بي إم دبليو باحتوائها على الكثير من المميزات والتكنولوجيات المتطورة ، التي تم إضافتها لزيادة شعور سائقها وركابها بالأمان ومنها سيارة بي إم دبليو 320 موديل 2024.

يبحث المصريون عن سيارات بـ أسعار مناسبة تساعدهم علي التنقل والذهاب إلى أعمالهم ، دون الشعور بالتعب أو انتظار مواعيد المواصلات والتكدس بها خصوصا في تلك الأجواء مرتفعة الحرارة ، وبالتالي يوجد داخل السوق المصري للسيارات المستعملة كافة طرازات السيارات المختلفة التي يرغب الكثيرين في اقتناءها ومنها سيارة فيات 128 .