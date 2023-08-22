الكابينيت الإسرائيلي يفوض نتنياهو وجالانت باستهداف المقاومين الفلسطينيين

فوض المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" الإسرائيلي، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ، ووزير الجيش يوآف جالانت باستهداف المقاومين الفلسطينيين ومرسليهم .

وجاء ذلك في البيان في بيان صدر عن مكتب نتنياهو، بعد اجتماع الكابنييت الذي انعقد اليوم الثلاثاء، في جلسة استمرت نحو ثلاث ساعات.

وبجسب البيان فأن الكابينيت اتخذ سلسلة من الخطوات لاستهداف المقاومين الفلسطينيين ومرسليهم، وفوض رئيس الحكومة ووزير الجيش بالتحرك في هذا الشأن".

وشدد البيان على دعم الكابينيت قادة وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وأفراد الأذرع الأمنية في أنشطتهم ضد أفراد المقاومة .

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، قد طالب المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) الذي عُقد اليوم، الثلاثاء، بدفع خطوات تستهدف الأسرى في سجون الاحتلال.