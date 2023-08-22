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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكابينيت الإسرائيلي يفوض نتنياهو وجالانت باستهداف المقاومين الفلسطينيين

أرشيفية
أرشيفية

فوض المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" الإسرائيلي، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ، ووزير الجيش يوآف جالانت باستهداف المقاومين الفلسطينيين ومرسليهم .

وجاء ذلك في البيان في بيان صدر عن مكتب نتنياهو، بعد اجتماع الكابنييت الذي انعقد اليوم الثلاثاء، في جلسة استمرت نحو ثلاث ساعات.

وبجسب البيان فأن الكابينيت اتخذ سلسلة من الخطوات لاستهداف المقاومين الفلسطينيين ومرسليهم، وفوض رئيس الحكومة ووزير الجيش بالتحرك في هذا الشأن".

وشدد البيان على دعم الكابينيت قادة وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وأفراد الأذرع الأمنية في أنشطتهم ضد أفراد المقاومة .

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، قد طالب المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) الذي عُقد اليوم، الثلاثاء، بدفع خطوات تستهدف الأسرى في سجون الاحتلال.

الكابينيت بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف جالانت استهداف المقاومين الفلسطينيين إسرائيل

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