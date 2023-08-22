مجلس السلم والأمن يعلق مشاركة النيجر في أنشطة الاتحاد الأفريقي

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي قرر التعليق الفوري لمشاركة النيجر في جميع أنشطة الاتحاد.

وأضاف مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، أنه يرفض أي تدخل خارجي من قبل أي طرف أو أي دولة خارج القارة في شؤون السلام والأمن في أفريقيا، وأنه يدعم إجراءات إيكواس لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.

دول إيكواس تستعد لتحضير قواتها لتنفيذ عملية عسكرية بالنيجر

وتابع أنه يدرس قرار إكواس تحضير قوات لنشرها في النيجر، والمفوضية الأفريقية ستقيم تداعياته، وناشد الدول الأعضاء بالاتحاد الامتناع عن أي عمل من شأنه منح شرعية للمجلس الانتقالي بالنيجر.