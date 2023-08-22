بعد رحيل وديع.. جورج وسوف يرزق بحفيدته الأولى | فيديو

رزق الفنان جورج وسوف بحفيدته الأولى “أميا”، بعد أشهر من رحيل نجله الأكبر وديع، وأقام حفل معمودية وسط العائلة والأصدقاء المقربين.

لمشاهدة الفيديو من هنا

وانتشر عبر انستجرام فيديو للفنان جورج وسوف وهو يحمل حفيدته الأولى من نجله الأصغر، ويداعبها بكلمات منها “يقبرني اللي خلقك”.

وتعاقد جورج وسوف مؤخرا على إحياء سلسلة من الحفلات شهر أغسطس الجاري وتبدأ يوم 22 أغسطس وتنتهى يوم 27 من نفس الشهر.



ويقدم جورج خلال هذا الشهر 6 حفلات دفعة واحدة يبدأها بحفل بأثينا مرورا بـbodrum ثم حفل أخر فى mykonos وحفل بـ marmaris وat sea وينتهى بحفل أخر بأثينا.



أحدث أغاني جورج وسوف

تخطت أغنية نص عمري للمطرب جورج وسوف 2 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

الأغنية أعدها جورج وسوف خصيصا لنجله الراحل وديع، ونشرها عبر حسابه على إنستجرام.

وكتب جورج وسوف: “إلى حبيبي وديع نص عمري أغنية لروحك بذكرى الأربعين، سرقت الحب من عيده”.