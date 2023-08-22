تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. الكليات المتاحة لطلاب أدبي

أعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 من تنسيق الكليات ٢٠٢٣ عبر موقع التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات ٢٠٢٣ ، و من المقرر أن يتم بدء تقليل الاغتراب ٢٠٢٣ للمراحل الأولي و الثانية ٢٠٢٣ بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ الخميس ٢٤ أغسطس .
موعد تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣
تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، سوف ينطلق بعد مرور 72 ساعة من إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلة الأولي و الثانية من تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ .
رابط تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣
ويتم التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ ، من تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg
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