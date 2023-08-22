نائب محافظ بني سويف يواصل لقاءاته بفريق المشروعات من شباب المجلس الاستشاري التطوعي

في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف واصل السيد بلال حبش نائب المحافظ اللقاء اليومي بشباب المتطوعين (شباب المجلس الاستشاري وتأهيل وتمكين) ضمن مبادرة "بني سويف بشبابها"، حيث التقى ،اليوم ،المجموعة الشبابية بفريق المشروعات، في إطار استراتيجية المحافظة لتمكين الشباب ودمجهم ضمن خطط الدولة التنموية وتمكينهم" كمتطوعين " من دعم الملفات التنموية والخدمية بالمحافظة، وذلك في حضور د.شريف حنفي الأمين العام للمجلس الاستشاري، م.آية اللبان الأمين المساعد لتأهيل وتمكين، م. محمد بشير منسق فريق العمل.

استعرض نائب المحافظ خلال جلسة اليوم عددٍاً من أفكار للمشروعات المقترحة من فريق المشروعات -الذي تم تقسيمه إلى 7مجموعات- لدراسة وإعداد مشروعات خدمية واقتصادية في 3 ملفات هي: تطوير عزبة أبو النور التابعة لمركز الواسطى، استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في المناطق الصناعية داخل المحافظة، إعداد وتطوير الخريطة الصناعية بالمحافظة تحت عنوان" بني سويف استثمار الغد"

ناقش نائب المحافظ اقتراحات الشباب وأفكارهم في تلك المجالات، مجيبًا على تساؤلاتهم واستفساراتهم، ومؤكدا أهمية ربط منتجات المحافظة الزراعية والصناعية بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة، كما تم التوجيه بإتاحة وتوفير البيانات اللازمة التي يحتاجها الشباب لتقديم دراسة وافية بمقترحات مشروعاتهم وآليات تنفيذها، ودراسة تلك المقترحات من النواحي الفنية والإدارية مع مراعاة الحاجة والجدوى الاقتصادية والاجتماعية منها.

تجدر الإشارة أنه وخلال التدريب العملي للمجموعة الشبابية تم تنظيم عدة زيارات لعددٍ من مشروعات القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية ومشروعات المبادرة الرئاسية"حياة كريمة"، والتي شملت (الممشى السياحي، والنصب التذكاري، والمجمع الخدمي والزراعي ومحطة رفع غيط البحاري ومنشية هديب بمركز ناصر ، والمجمع الصناعي بمنطقة بياض العرب الصناعية وغيرها، وذلك للوقوف على حجم ونوعية المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها في مختلف القطاعات والمرافق والبنية التحتية والصناعة والاستثمار .