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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أطعمة تخلصك من الديدان والطفيليات

الطفيليات
الطفيليات

يصاب عدد كبير من الأطفال والبالغين ب الطفيليات سواء كانت في صورة ديدان داخل الجسم أو حشرات خارجية مثل القرد والقمل

وإلى جانب الأدوية الموصوفة، فإن تقوية جهاز المناعة من خلال النظام الغذائي والمكملات الغذائية قد يساعد جسمك على التخلص من الطفيليات بشكل أسرع. 

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قبل تجربة أي علاجات بديلة للتخلص من الطفيليات، تحقق مع  الطبيب لأنها قد تؤثر على الأدوية الأخرى التي تتناولها.

قد تساعد الأطعمة والمكملات الغذائية التالية في إزالة الطفيليات من الجهاز الهضمي أو منعها من النمو:

البنجر.
جزر.
الفيبر.
الثوم الخام.
عسل نقي.
بذور اليقطين.
البروبيوتيك .
إنزيمات الجهاز الهضمي .
فيتامين سي .
الزنك .


إنها فكرة جيدةأن تشرب الكثير من الماء للمساعدة في تنظيف الجسم من الطفيليات و وتقوية المناعة 

الطفيليات البروبيوتيك الجهاز الهضمي تقوية جهاز المناعة المكملات الغذائية النظام الغذائي شرب الكثير من الماء فيتامين سي

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