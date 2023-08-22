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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كويتية تعثر على هاتف بوضعية التصوير في حمام السيدات.. فيديو

مقطع فيديو صادم لسيدة
مقطع فيديو صادم لسيدة في الحمام لن تصدق ماذا وجدت

في مشهد يعد صادما من نوعه وثقه مقطع فيديو حصد ملايين المشاهدات وتم تداوله على نطاق واسع على تطبيق الانستجرام، أثارت من خلاله مواطنة كويتية الكثير من الجدل وذلك بعد عثورها على هاتف في وضع التصوير مخبأً بعناية بداخل أحد حمامات السيدات بأحد المصارف وذلك محافظة الفروانية.

 

وانتشر مقطع الفيديو بشكل واسع وذلك على مواقع التواصل وخلال اليومين الماضيين، وذلك سط الكثير من الانتقاد لهذا التصرف.

إلا أنه في المقابل وقع المتورطون في قبضة أحد أفراد الأمن، حيث أعلنت الداخلية الكويتية  القبض على شخصين ويعد أحدهما عربي والآخر آسيوي، قد قاما بوضع هاتف محمول وذلك في دورة مياه تعد مخصصة للسيدات بأحد البنوك.

مقطع فيديو مواطنة كويتية أحد المصارف محافظة الفروانية مواقع التواصل

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