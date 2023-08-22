المقاومة الفلسطينية ترد على تهديدات الكابينيت الإسرائيلي

عقبت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" اليوم الثلاثاء، على قرارت الكابينيت الإسرائيلي والتي خولت رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يوآف جالانت باستهداف عناصر المقاومة الفلسطينية ومرسليهم .

وقال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم في تصريح صحفي، إن “تهديدات الاحتلال بتصعيد عدوانه لا تخيف شعبنا ولا مقاومته”، مشددا على أن الشعب الفلسطيني سيواصل القيام بحقه المشروع في مقاومة الاحتلال والرد على عدوانه حتى طرده وكنس مستوطنيه، وتحقيق أهدافه بالحرية والاستقلال.

وفي وقت سابق، قالت القناة 12 الإسرائيلية، أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية " الكابينيت" خول نتنياهو وجالانت باستهداف المقاومين الفلسطينيين ومرسليهم، وفق ما جاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو، بعد اجتماع الكابنييت الذي انعقد اليوم الثلاثاء، في جلسة استمرت نحو ثلاث ساعات.