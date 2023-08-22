دالا المهندس تمزج بين الأناقة والجمال في أحدث إطلالة.. شاهد

شاركت دالا المهندس، ملكة جمال مصر والبلوجر الشهيرة، متابعيها ومحبيها، أحدث إطلالتها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ملكة جمال مصر بإطلالة مثيرة وجذابة مرتدية ملابس صيفية عكست جمالها، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجًا ناعما ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الناعمة وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون الاحمر في الشفاه.

اعتادت دالا المهند على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والاناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.

وتتميز ملكة جمال مصر بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد دالا في أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أوالإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

من هي دالا المهندس ؟

هي بلوجر وواحدة من مشاهير موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2019، كما عملت كمضيفة طيران في الخطوط القطري، وعملت كمذيعة راديو في راديو الغد لمدة ٣ سنوات.

وعلى جانب آخر أعلنت البلوجر دالا المهندس ملكة جمال مصر سابقًا، طلاقها رسمياً من المهندس كريم مكرم، بعد زواج دام لأكثر من عام وقصة حب كبيرة أشعلت السوشيال ميديا.

وكتبت دالا المهندس عبر خاصية الاستوري بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، «تم طلاقي رسميا بتاريخ اليوم، الحمد لله وربنا يعوضني كل خير».

يُذكر أن دالا المهندس وكريم مكرم كانا قد تزوجا في عام 2022، وكانا يعتبران من أشهر الأزواج على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي.