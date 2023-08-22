12 قرارا عاجلا من وزير التربية والتعليم بشأن العام الدراسي الجديد

أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم ، كتابا دوريا رقم ( ٣٠ ) بتاريخ ٢٢/٨/٢٠٢٣، وذلك فى إطار استعداد الوزارة للعام الدراسي الجديد ۲۰۲٤/۲۰۲۳ ، وحرصاً على التأكد من جاهزية المدارس، وتوافر شروط السلامة الإنشائية بها قبل بدء الدراسة .

وتضمن الكتاب الدورى التنبيه مشددا على جميع الجهات المعنية بـ :

الالتزام بتكليف مدير المدرسة بتحديد مسئول من العاملين بالمدرسة للمرور على عناصر الصيانة البسيطة بصفة دورية

رفع تقرير أسبوعي لفروع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظات

معاونة وتسهيل عمل لجان المرور على المدارس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد واعتماد الاستمارات الخاصة بذلك لكل مدرسة

إزالة جميع الأبواب والفواصل الحديدية الموضوعة على السلالم والطرقات، داخل وخارج المباني.

التأكد من إجراء التفتيش اليومي على حالة المبنى بالكامل، والتدريب على خطة الإخلاء الخاصة بالطلاب، والتأكيد على مراعاة المرحلة العمرية، وعدد أدوار المبنى، وعدد المخارج

تكثيف الإشراف على السلالم والمخارج

عقد ورش عمل للمديريات والإدارات التعليمية؛ للتعريف بآليات الصيانة البسيطة، والنظافة بالتنسيق مع مهندسي الأبنية التعليمية في المحافظات

إتاحة دليل الصيانة البسيطة، ودليل النظافة على موقع الوزارة، والتزام جميع مديري المدارس بطباعته، وتنفيذ ما ورد به من تعليمات

الانتهاء من جميع أعمال الصيانة درءا للأخطار قبل بداية العام الدراسي واستبعاد المباني غير الآمنة من العملية التعليمية.

التأكيد على تنسيق إدارة المدرسة مع الحي؛ لرفع الإشغالات وإزالة القمامة من المنطقة المحيطة بالمدرسة

توافر عوامل الأمان التي تحول دون تعرض الطلاب للخطورة، مثل: (تواجد أغطية غرف تفتيش، وصلاحية سقف خزانات الصرف الصحي، وسلامة بوابات المدرسة وتثبيتها وصلاحية ألعاب رياض الأطفال.

تكليف المدارس الخاصة بتقديم شهادة سلامة إنشائية لجميع المباني، أو أي أعمال أخرى تؤثر على العملية التعليمية بالتنسيق مع مدير فرع الهيئه بالمديرية.

وأخيراً شدد الكتاب الدوري الصادر من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على تحقيق الصالح العام، وأنه يتعين على جميع الجهات المختصة، التنبيه بالالتزام بالتعليمات الواردة بهذا الكتاب ومتابعة تنفيذها بكل دقة وحزم.

موعد بدء الدراسة 2024 في المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يكون موعد بدء الدراسة 2024 في المدارس هو 30 سبتمبر المقبل ، مشددة على استمرار العام الدراسي حتى السبت 8 يونيو 2024 ، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في تقديم موعد بدء الدراسة 2024 ، لتبدأ بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.