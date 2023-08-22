القرش: تقديم حوافز كبيرة لتشجيع الفلاحين على زراعة القمح

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه سيتم تحديد سعر القمح وسيكون مناسب جدا للمزارع المصري، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي حريص على الفلاح المصري وتحسين دخله.

وقال “القرش”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى"، “نعمل على تقديم حوافز كبيرة لتشجيع الفلاحين على زراعة القمح وتوريده”.

سعر محفز للفلاحين

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، “نسعى لتعظيم زراعة الأرز في مصر”، مؤكدا أنه لأول مرة الدولة المصرية قامت بتسعير القطن بسعر محفز للفلاحين.

واختتم المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن مصر تشهد طفرة في الصادرات الزراعية، مشيرا إلى أنه تم فتح العديد من الأسواق بالخارج، والمنتجات الزراعية المصرية وصلت إلى 160 دولة.