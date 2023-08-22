ناصر قلاوون: 70% من التجارة في بريكس للصين.. والنقد الدولي أصبح صندوق إفقار

أكد ناصر قلاوون، أستاذ الاقتصاد السياسي، أن قمة بريكس الحالية تجمع الدول الإقتصادية، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي أصبح هو صندوق الإفقار.

وقال ناصر قلاوون، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، أن 70% من التجارة في بريكس للصين، مؤكدا أن قوة بريكس ستكون مستقبلية.

وتابع أستاذ الأقتصاد السياسي، أن وزن الصين في التجارة الدولية كبير، مؤكدا أن روسيا تمردت على النظام الإقتصادي العالمي.

دول إفريقيا من مجلس الأمن.

وأشار ناصر قلاوون إلى أنه لا بد أن نرى خطوات ملموسى من الين وروسيا لتمكين دول إفريقيا من مجلس الأمن.