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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تعلق على إعلان روسيا تدمير زورقا عسكريا قرب جزيرة الأفعى

جزيرة الأفعي
جزيرة الأفعي

نفى متحدث باسم البحرية الأوكرانية مزاعم روسيا بأن قواتها الجوية دمرت زورقًا عسكريًا فائق السرعة أمريكي الصنع مع مجموعة إنزال للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من جزيرة الأفعى اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث لشبكة “سي إن إن” الأمريكية: “لم يقع مثل هذا الحادث في البحرية الأوكرانية. ولم تكن هناك خسائر في صفوف أفراد البحرية”، مضيفا أنه “بناء على ذلك، في هذه الحالة، ليس لدينا ما نعلق عليه”.

واستعادت أوكرانيا السيطرة على جزيرة الأفعى العام الماضي وكثفت هجماتها في البحر الأسود خلال الأسبوع الماضي.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يُزعم أنه يظهر حادث القارب العسكري، لكنها لم تقدم مزيدًا من التفاصيل.

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وقالت الدفاع الروسية: “قام الهدف السطحي عالي السرعة بمناورة نشطة وحاول الإفلات من نيران المقاتلات، لكنه أصيب بنجاح بمدفع طائرة”.

البحرية الأوكرانية روسيا جزيرة الافعى

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