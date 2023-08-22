البيت الأبيض يعلن عن مفاجأة بشأن الصراع في أوكرانيا

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن الصراع في أوكرانيا وصل إلى طريق مسدود.

وقال سوليفان، في مؤتمر صحفي: “كنا واضحين طوال الوقت أن ساحة المعركة هذه ديناميكية للغاية... هناك هجوم ودفاع من الجانبين في نقاط متعددة على طول خط أمامي ممتد للغاية”.

وأضاف مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض: “نرى أن أوكرانيا تواصل السيطرة على الأراضي على أساس منهجي ومنهجي”.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة “جلوبال تايمز” الصينية، إن تدخل الدول الغربية في الصراع في أوكرانيا سيؤدي إلى حرب في القارة الأوروبية بأكملها.

وأوضحت الصحيفة، أنه "إذا قررت الولايات المتحدة والناتو التدخل بشكل مباشر، فقد يتصاعد الصراع إلى حرب في أوروبا".

وأضافت أن “إمداد الجيش الأوكراني بصواريخ بعيدة المدى سيؤدي أيضًا إلى تصعيد الأعمال العدائية”.