بولندا تهدد بحظر استيراد الحبوب من أوكرانيا.. تفاصيل

أعلنت بولندا عن استعدادها لفرض حظر على استيراد الحبوب من أوكرانيا بعد 15 سبتمبر 2023، حيث أوضحت بولندا انها مستعدة لفرض هذا الحظر أحادي الجانب ما لم يتم التوصل إلى توافق على مستوى الاتحاد الأوروبي.

واوضح وزير الزراعة البولندي روبرت تيليوس، في مقابلة تلفزيونية اليوم الثلاثاء، أن هناك تفاهمات مع دول أوروبية أخرى مثل رومانيا وسلوفاكيا لفرض حظر جماعي على استيراد الحبوب من أوكرانيا.

وأكد روبرت أن بولندا مستعدة لفرض حظر أحادي الجانب ما لم يتم التوصل إلى توافق على مستوى الاتحاد الأوروبي، مفسرا ذلك بأن "مصالح المزارعين مهمة بالنسبة (للحكومة البولندية) وكذلك مصالح المستهلكين".