روسيا تكشف موقفها بشأن الحل الدبلوماسي للصراع في أوكرانيا

كشفت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء، عن موقفها بشأن الصراع في أوكرانيا والمستمر منذ عام ونصف العام.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة بإسم الخارجية الروسية، إن موسكو منفتحة على الحل الدبلوماسي للصراع في أوكرانيا ومستعدة للرد على المقترحات الجادة بشأن هذا الموضوع، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأشارت زاخاروفا في مقابلة مع وكالة "برازيل دي فاتو" البرازيلية، إلى أن موسكو تقدر الوساطة والمبادرات الإنسانية الهادفة إلى تحقيق السلام.

وتابعت: "كنا وما زلنا منفتحين على الحل الدبلوماسي للأزمة ومستعدون للرد على المقترحات الجادة حقا"، منوهة إلى أن الحكومة الأوكرانية أوقفت وحظرت المفاوضات مع روسيا.

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف إن الغرب سيتعب قريبا ويتوسل لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا.