الموسيقار عمر خيرت ينسحب من حفل فني بسبب سوء التنظيم

أعلن الموسيقار عمر خيرت، مساء اليوم /الثلاثاء/، انسحابه من الحفل الذي كان مقررا إقامته بأحد فنادق القاهرة نظرا لسوء تنظيم الحفل من قبل الشركة المنظمة.



وقال خيرت - عبر حسابه الشخصي على الفيس بوك - : " أعلن انسحابي من الحفل الذي كان مقررا إقامته بأحد الفنادق بالقاهرة نظرا لسوء التنظيم من قبل الشركة المنظمة وعدم احترامها لي ولجمهوري"، مضيفا : " ويعتذر الموسيقار عمر خيرت لجمهوره عن ما حدث ويعتبر ذلك غير لائق به أو بهم" .



وفي سياق آخر.. يختتم الموسيقار عمر خيرت، حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ31، بتقديم حفل موسيقي، يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر المقبل، ويقود الفرقة الموسيقية المايسترو ناير ناجي.



ومن المقرر أن يقدم الموسيقار الكبير خلال الحفل لجمهوره العديد من المقطوعات الموسيقية التي يعشقها الجمهور، ومن بينها: "هي دي الحياة، وفي هويد الليل، وفيها حاجة حلوة، وامتى الزمان يسمح يا جميل، وأندلسية، وإعدام ميت، والخواجة عبدالقادر، وجيران الهنا، والنوم في العسل، وصابر يا عم صابر، ومافيا، وعارفة، وعم أحمد، والبخيل وأنا، و100 سنة سينما"، وغيرها من المقطوعات الموسيقية.