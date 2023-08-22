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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انظروا للاتحاد الأوروبي.. متى تنشئ بريكس عملة موحدة ؟

بريكس
بريكس

كشفت روسيا اليوم الثلاثاء، عن مفاجأة بشأن إنشاء عملة موحدة لمجموعة "بريكس" الاقتصادية التي تضم الصين وروسيا والهند والبرازيل، وتسعى دول أخرى للانضمام إليها.

وقالت نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسية فلاديمير إيليتشيف إنه لا يتوقع "اختراقات سريعة" في إنشاء عملة موحدة لدول البريكس، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأوضح المسئول الروسي أن تاريخ إنشاء العملات الجديدة وأدوات الدفع وأشباه العملات "بطيء" مضيفا "لا نتوقع استجابات سريعة هنا، يكفي أن ننظر إلى عدد السنوات التي استغرقها الاتحاد الأوروبي لإنشاء اليورو وأداة الدفع الموجودة بالفعل".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن عملية إلغاء الدولار في منطقة البريكس أصبحت لا رجعة فيها.

وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن مجموعة البريكس تناقش إمكانية إنشاء وحدة حسابية بديلة للدولار.

وانطلقت اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 القمة الـ15 لمنظمة بريكس، في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، بحضور الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيريه الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، والبرازيلي لولا دا سيلفا، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي، ويغيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن حضور القمة بسبب الحكم الصادر بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، في منتصف مارس الماضي حول إدانته بشأن التهجير القسري للأطفال الأوكرانيين في إطار الحرب الدائرة منذ فبراير 2022. 

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