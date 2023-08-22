صاحب أغنية أعملك إيه حيرتني.. حكيم أبرز الحاضرين لعزاء الفنان الراحل أحمد الشوكي

حرص الفنان حكيم على حضور عزاء زميله الراحل أحمد الشوكي الذي أقيم مساء اليوم، في مسجد الخلفاء الراشدين بشارع البحر الأعظم بالجيزة.

كما تواجد عدد من نجوم الغناء في التسعينات، على تقديم واجب العزاء في زميلهم الراحل أحمد الشوكي، وأبرزهم سامح يسري، أحمد جوهر وغيرهم من الملحنين والشعراء.

ويتلقى كريم نجل المطرب الراحل أحمد الشوكي عزاء والده بالجيزة، وذلك بعد انتهاء العزاء الاول في مسقط رأسه ببني مزار بالمنيا.

وبدأ أحمد الشوكى، مشواره الفني مع بلدياته، نجم الاغنية الشعبية، حكيم، وأسسا معا فرقة “أنغام للغناء”، بعدها انفصلت الفرقة إلى فرقتين، الأولى خاصة بـ الشوكي ومعه مطربين، والثانية خاصة بـ حكيم ومعه مطربين أيضا.

ولمع نجم أحمد الشوكي، في تسعينيات القرن الماضي؛ من خلال أغنية “أعملك إيه حيرتني”، التي كانت أساسية في كل الأفراح الشعبية، لدرجة جعلت المطرب حسن الأسمر يعيد غنائها مرة أخرى.

وكان لـ أحمد الشوكي قصة مع حكيم، قبل سنوات، قد لا يعرفها البعض، حينما عرض «السبكي»، أغنية “حلاوة روح” عليه وعلى حكيم، ومطربين آخرين.

وحينما علم أحمد الشوكي، أن حكيم مرشح لـ أغنية حلاوة روح؛ نصح السبكي بأن صديقه “حكيم”، هو الأنسب لغنائها، وبالفعل، حققت الأغنية نجاحا كبيرا.