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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مأساة في الغردقة| طفلة ترقد بجوار جثمان والدتها المتوفاة لمدة 6 أيام.. تعرف كيف عاشت؟!

صدى البلد

شهدت الغردقة في البحر الأحمر، مأساة إنسانية مؤثرة حيث عثر الأهالي على طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات تعيش بجوار جثة والدتها المتوفاة منذ 6 أيام. 

وكانت أصوات الأنين والبكاء التي خرجت من شقتها هي التي دفعت الجيران إلى اكتشاف هذه المأساة المروعة.

 

 

عدم الاستجابة: صمت الأم وأبواب الشقة المغلقة

وازداد القلق عندما لم يتوقف صوت البكاء من داخل الشقة، ولم تستجب الأم لمحاولات التواصل. 

واضطر الجيران إلى التوجه إلى الأمن للإبلاغ عن الوضع. 

وكانوا يشعرون بالقلق الشديد حيال الصغيرة التي تعاني وحيدة داخل الشقة.

 

 لحظات صعبة

وعندما فشلت محاولات التواصل، قرر الجيران طرق أبواب الشقة. لكن لم يستجب أحد من الداخل. فبدأوا يخمنون أن الطفلة محتجزة داخل الشقة، ولم تمر لحظات كثيرة حتى وصلت السلطات الأمنية إلى الموقع.

 

 العثور على الجثة

ولحظة دخول السلطات الشقة كانت مفجعة، حيث عثروا على الطفلة بجوار جثة والدتها المتوفاة. وكانت الأم متوفاة منذ 6 أيام، وكانت الطفلة تعيش في قربها، في معاناة من الجوع والعطش وحيدة.

 

آثار الإعياء والجراح

وظهرت على الطفلة علامات واضحة للإعياء، وكانت تحمل جروحًا على يديها نتيجة لمحاولتها التغلب على مشاعر الجوع والعطش بالقضم.

 

التحقيق والتقرير الطبي

وبعد التحقيقات وتقرير الطب الشرعي، تم التأكد من هوية الأم التي تدعى إيمان، وعمرها 31 عامًا. 

وتوفيت قبل 6 أيام وهي من مدينة قلين في كفر الشيخ. لم تكن هناك أي مؤشرات على هذه الكارثة التي كانت تنتظر اكتشافها.

 

تأثير المأساة على الصغيرة

ظلت الطفلة الصغيرة تعيش إلى جوار جثة والدتها لمدة 6 أيام، دون أن تستطيع فعل أي شيء. وكانت تعتقد أن والدتها نائمة، فلا تملك الوسيلة للتصرف.

 

الخطوات المقبلة

وأصدرت السلطات قرارًا بنقل جثة الأم للمشرحة بمستشفى الغردقة العام، وبدأت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادثة. وتم نقل الطفلة إلى المستشفى لتلقي العناية الطبية والدعم النفسي الذي تحتاجه.

 

 

تذكرنا هذه المأساة الإنسانية بأهمية التركيز على التوعية والمسؤولية الاجتماعية. يجب أن نكون حذرين ومتعاونين كمجتمع للحفاظ على سلامة الأفراد والتصدي للمشاكل المحتملة.

جثة طفلة مأساة كفر الشيخ الإعياء الغردقة

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