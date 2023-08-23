تشارليز ثيرون ترفض بطولة فيلم بسبب الوزن الزائد

كشفت الممثلة الشهيرة تشارليز ثيرون عن رفضها اكتساب أي وزن زائد في المستقبل مقابل القيام بدور تمثيلي بعد معاناتها السابقة مع خسارة هذا الوزن.

وقالت تشارليز ثيرون ، في تصريحات له، إنها قررت التوقف عن اكتساب أي وزن زائد على أمل أن تفقده مرة أخرى بعد الانتهاء من التصوير، خاصة مع التقدم في السن.

وأوضحت تشارليز ثيرون، أنها اكتسبت أوزان في أوقات سابقة للقيام بطولة أعمال سينمائية، وكانت تستطيع خسارة هذا الوزن بسهولة، ولكن مع الوقت أصبح الأمر في غاية الصعوبة.

وكشفت تشارليز ثيرون في تصريحات لها، إنها اكتسبت 50 رطلا مقابل القيام بدور أم منهكة لثلاثة أطفال في فيلم Tully، لكنها أصيبت بالاكتئاب نتيجة تقمص الشخصية.

اتعقدت تشارليز ثيرون أن اكتساب المزيد من الوزن، سيقربها من الشخصية، والشعور بمعاناتها في ظل الإجهاد من التربية وطريقة المعيشة، ولكنها أصيب باكتئاب ووزن زائد نتيجة تناول الكثير من الأطعمة المصنعة وشرب الكثير من السكريات.

استغرق الأمر من تشارليز ثيرون حوالي عاما ونصف لخسارة الوزن الزائد الذي اكتسبته من أجل فيلم Tully، وكانت رحلة طويلة وشاقة بالنسبة لها.

وأكدت تشارليز ثيرون على أنها أصبحت الآن تبلغ من العمر 48 عاما، وتشعر بالانزعاج من تأثير الأدوار التي تقوم بها عليها، خاصة تصوير مشاهد الأكشن التي تستغرق وقتا طويلا للشفاء، على عكس حالها في العشرينات.