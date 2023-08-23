عائلة الأمير علي تخطف الأنظار في ختام مهرجان عمان السينمائي .. شاهد

شهدت الهيئة الملكية للأفلام بالعاصمة الأردنية ختام مهرجان عمان السينمائي الدولي بحضور الأمير علي بن الحسين وزوجته الأميرة ريم علي وابنتهما.

وتنافست الأفلام هذا العام على جائزة ” السوسنة السوداء“ في أقسامها التنافسية الأربعة، ثلاثة منها تمنحها لجان التحكيم وهي: أفضل فيلم عربي روائي طويل (ثمانية أفلام) وأفضل فيلم عربي وثائقي طويل (ثمانية أفلام) وأفضل فيلم عربي قصير (١٨ فيلما) بالإضافة إلى جائزة الجمهور المخصصة لقسم ”الأفلام غير العربية“ (ثمانية أفلام)، ومن الجدير بالذكر لهذا العام، أن الأفلام العربية الوثائقية الطويلة ستتنافس أيضًا على جائزة فيبريسكي.





ويستضيف المهرجان للسنة الثالثة على التوالي قسماً خاصاً خارج المنافسة وهو "موعد مع السينما الفرنسية-العربية" حيث تعرض سبعة أفلام طويلة إمّا فرنسية أو من إنتاج مشترك مع فرنسا، بالإضافة إلى أربعة أفلام قصيرة فائزة في مسابقتين تنظمان في فرنسا والأردن.

وقد حصد الفيلم التونسي "أشكال" الجائزة الكبرى، وتسلمتها بطلة الفيلم فاطمة الوصايفي.

وهذا العمل من بطولة الثنائي فاطمة أوصايفي ومحمد حسين قريع. وتدور أحداثه حول قضية جنائية بحدائق قرطاج، ففي هذا الحي الشبحيّ، وبين حضائر البناء المهجورة، يُضرِم حارسُ عمارة في جسده النار، ويحُفّ الغموض بملابسات الحادثة.. ورغم الضغوطات التي تمارسها عليهما قياداتُ الشرطة، يقرر المفتّشان فاطمة وبطل استئنافَ الأبحاث إلى آخر المطاف. ولكنهما لا يعلمان بأنهما قد ألقيا بنفسيهما في متاهة من الأشكال الغريبة.