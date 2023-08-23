منها فرقة وسط البلد.. خالد داغر يكشف تفاصيل مهرجان القلعة

رأيت محمد عبد الوهاب و علي الحجار في طفولتي

صرح خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، أن نجوم الأوبرا سيقومون يتقديم ليلة فنية من أعمال العندليب بمهرجان القلعة، و ليلة أخرى خاصة بالغناء الصوفي و الذي سيقوده شيخ المنشدين ياسين التهامي و ستكون بالنصف الثاني من المهرجان.

وأوضح "داغر"، خلال لقائه ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، أن هناك تنوع بالمهرجان و العديد من الفرق الغنائية المتنوعة التي ستكون موجودة مثل: فرقة وسط البلد، فرق من سيريلانكا و فنزويلا، و أيضا الفنانة غالية بن علي.

شفت كل الفنانين في بيتنا

ونوه "داغر"، إلى أنه رأى بصغره الفنان محمد عبد الوهاب قائلا: "كان بيحب والدي و الشيخ محمد عمران وكان بيجمعهم عنده في البيت و يعزفوا و يغنوا لساعات طويلة"، لافتا "شفت كل الفنانين عندنا في البيت".

وأضاف، أنه رأى (عمار الشريعي، علي الحجار، و العديد من الفنانين و العازفين الأخرين) منذ طفولته.

