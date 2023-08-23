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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رأيت محمد عبد الوهاب و علي الحجار في طفولتي

منها فرقة وسط البلد.. خالد داغر يكشف تفاصيل مهرجان القلعة

خالد داغر
خالد داغر

صرح خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، أن نجوم الأوبرا سيقومون يتقديم ليلة فنية من أعمال العندليب بمهرجان القلعة، و ليلة أخرى خاصة بالغناء الصوفي و الذي سيقوده شيخ المنشدين ياسين التهامي و ستكون بالنصف الثاني من المهرجان.

وأوضح "داغر"، خلال لقائه ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، أن هناك تنوع بالمهرجان و العديد من الفرق الغنائية المتنوعة التي ستكون موجودة مثل: فرقة وسط البلد، فرق من سيريلانكا و فنزويلا، و أيضا الفنانة غالية بن علي.

شفت كل الفنانين في بيتنا

ونوه "داغر"، إلى أنه رأى بصغره الفنان محمد عبد الوهاب قائلا: "كان بيحب والدي و الشيخ محمد عمران وكان بيجمعهم عنده في البيت و يعزفوا و يغنوا لساعات طويلة"، لافتا "شفت كل الفنانين عندنا في البيت".

وأضاف، أنه رأى (عمار الشريعي، علي الحجار، و العديد من الفنانين و العازفين الأخرين) منذ طفولته.
 

خالد داغر الأوبرا المصرية العندليب مهرجان القلعة الغناء الصوفي فرقة وسط البلد محمد عبد الوهاب

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