روسيا: مطارات موسكو تعمل بصورة طبيعية بعد توقفها بسبب مسيرات

قالت هيئة الطيران الروسية، اليوم الأربعاء، إن مطارات موسكو تعمل بصورة طبيعية بعد تعليق مؤقت للطيران في ساعات الصباح المبكرة.

وجاء ذلك نتيجة محاولة هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على العاصمة الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في ساعة مبكرة من اليوم، إن نظم الدفاع الجوي أسقطت 3 طائرات مسيرة حاولت مهاجمة موسكو.

كانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاربعاء ،إسقاط مسيرة وسط موسكو، واثنتين بمنطقتي موجايسك وخيمكي في ضواحي العاصمة.

وأطلق المسيرات نظام كييف في عمل جديد استهدف موسكو.

وذكرت الوزارة أن إحدى المسيرات أسقطت بوسائط الحرب الإلكترونية، وارتطمت بمبنى قيد الإنشاء في منطقة مجمع "موسكو سيتي" في العاصمة.