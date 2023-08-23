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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق: الحق عاد لأصحابه.. وسأترشح للانتخابات القادمة

نادي الزمالك
نادي الزمالك

قال هشام يكن نجم نادي الزمالك السابق: إن الحق عاد لأصحابه بعد رحيل المجلس السابق، موضحاً أن الجميع يحب النادى الأبيض ومتواجدين لخدمة الكيان فى أى وقت.

هشام يكن: سأترشح لانتخابات الزمالك

وأضاف هشام يكن خلال تصريحات تلفزيونية، إنهم سيدعمون اللاعبين وسيقفوا بجوارهم خاصة أنهم كانوا ممنوعين من مقابلة الأساطير خلال الفترة الماضية.

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وكشف يكن أنهم كانوا ممنوعين من دخول نادى الزمالك خلال الفترة الماضية مؤكداً أنهم سيدعمون الكيان بشتى السبل من اجل العبور بسفينة القلعة البيضاء إلى بر الأمان.

وأوضح نجم الزمالك السابق أن لاعبى الفريق الأبيض لم يتلقوا الدعم المطلوب خلال الفترة الماضية،لافتاً إلى أنه  يقدر ظروف أى شخص يعمل داخل نادى الزمالك وكان يتلقى التعليمات.

وأشار يكن إلى أنه سيترشح لانتخابات الزمالك القادمة،من أجل خدمة النادي الأبيض، موضحاً أنه كان ثابتا على موقفه ولم يغير رأيه.

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