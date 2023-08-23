لليوم الثاني.. جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات ضد نشطاء المقاومة في الضفة

شنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية، فقد تركزت الحملة ضد نشطاء حماس والجهاد الإسلامي، وخاصة الأسرى المحررين، في حملة كبيرة لليوم الثاني على التوالي.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من طولكرم، بينهم أسير محرر ومصاب.

وبحسب المصادر فأن المعتقلين هم: أحمد شفيق عادل عبد الغني (20 عاما)، وأنور عصام عادل عبد الغني (20 عاما) بعد اصابته بالرصاص الحي اثر المواجهات التي اندلعت في بلدة صيدا شمال طولكرم، واقتادتهما الى جهة مجهولة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عمار مناع (60 عاما) بعد مداهمة منزله في حي عزبة الجراد شرق طولكرم .

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، ستة أسرى محررين من بلدات جبع وعجة والسيلة الحارثية واليامون، واستولت على مركبة لأسير.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من اسلام نزيه أبو عون، وعز الدين عبد السلام غنام، ونجم الدين محمود فشافشة، بعد اقتحام جبع ومداهمة منازل ذويهم، الى جانب مداهمة عدد من المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، فيما استولت على مركبة من نوع "كادي" تعود للأسير أحمد نمر ملايشة.

وأضافت المصادر، أن قوات الإحتلال اعتقلت ماهر عبد اللطيف الأخرس، بعد مداهمة منزله في بلدة عجة جنوب جنين، كما اعتقلت صادق حسن أبو الخير من بلدة السيلة الحارثية، ومأمون محمد فريحات من بلدة اليامون غرب جنين، وذلك بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها .

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة فلسطينيين، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر سعيد بكر بلال وعميد هلال حجازي من مدينة نابلس، وبلال صالح اشتية من قرية تل، والأسير المحرر إبراهيم ماجد دغلس من قرية برقة، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

وأوضحت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا فجرا، وداهمت عدة منازل ومحلات تجارية، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة.

وأشارت إلى أن بلدة حوارة تشهد انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال.