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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبير اقتصادي: قمة «بريكس» تنظر في إعادة التوازنات بالعالم متعدد الأقطاب

بريكس
بريكس

قال الدكتور يسري الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، إن قمة مجموعة "بريكس" في جوهانسبرج، اجتماع حقيقي- في ظل أحداث عالمية كانت صعبة في عامي 2021 و2022- للنظر في إعادة التوازنات في العالم المتعدد الأقطاب الآن، وفى رحلة الوصول إلى أقطاب جديدة في العالم، وهنا تأتي أهمية هذه القمة.

وأضاف الشرقاوي، خلال لقائه بقناة إكسترا نيوز، أن جزءا كبيرا من العالم، وتحديدا دول القارة الأفريقية، وبسبب التعامل مع السياسيات الغربية لفترة طويلة؛ خلَّفَ ذلك- وفقا لتقارير صندوق النقد الدولي- مديونية تصل إلى تريليون دولار، وهناك 22 دولة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها في الديون.

وأوضح الشرقاوي، أن التحالف تم إنشاؤه عام 2006، وأُعلن رسميا عام 2009 بـ 5 دول، وهي “روسيا، والبرازيل، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا”، وهناك مجموعة السبع، الكتلة الأكبر اقتصاديا، والتي تمثل 43% من اقتصاد العالم، أمام تكتل بريكس، والذي لديه قوة أخرى في اتجاه آخر للمتابعين اقتصاديا.

الخبير الاقتصادي بريكس القارة الافريقية صندوق النقد الدولى اقتصاد العالم اقتصاد

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خبير اقتصادي: قمة «بريكس» تنظر في إعادة التوازنات بالعالم متعدد الأقطاب

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