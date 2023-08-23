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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نجاة 1100 سيارة على متن السفينة المحترقة في هولندا| تفاصيل

إفراغ حمولة السفينة
إفراغ حمولة السفينة فيرمنتال هاي واي المشتعلة

بدأ إفراغ حمولة السفينة فيرمنتال هاي واي خلال الأسبوع الجاري، بعد أن اشتعلت في البحر نتيجة أسباب حتي الآن لا يعلم عنها أحد أي شيء، حيث تعرضت سفينة فيرمنتال هاي واي للحريق بالقرب من الساحل الهولندي الشهر الماضي .

 إفراغ حمولة السفينة فيرمنتال هاي واي التي اشتعلت في البحر نتيجة أسباب مجهولة 

سفينة فيرمنتال هاي واي كانت تحمل عدد 3800 سيارة علي متنها ، وكان يوجد عليها علم بنما ، وكانت تسير في طريقها الي ميناء بريميرهافين بألمانيا إلى سنغافورة مرورًا بميناء بورسعيد في مص ، ولكنها تعرضت للاشتعال وظلت النيران مستمرة بها لمدة 7 أيام .

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احترقت سفينة فيرمنتال هاي واي  لمدة أسبوع في بحر الشمال ، بالإضافة الي أن هناك 2700 سيارة من أجمالي 3800 سيارة دمرت تماما وكانوا علي متن سفينة فيرمنتال هاي واي، وبالتالي يكون قد نجت 1100 سيارة فقط من الحريق.

- سبب حريق سفينة فيرمنتال هاي واي

 إفراغ حمولة السفينة فيرمنتال هاي واي التي اشتعلت في البحر نتيجة أسباب مجهولة 

الآن يتم أفرغ السيارات المحترقة والمتواجدة علي متن سفينة فيرمنتال هاي واي ، في بداية الأمر ظن الجميع أن سبب احتراق السفينة هي بطاريات السيارات الكهربائية المتواجدة عليها ، ولكن تبين بعد ذلك أن سبب الحريق لا يزال غير معروف ويتم التحقيق في ذلك الحريق لمعرفة أسبابة .

- وجهه سفينة فيرمنتال هاي واي الأخير

 إفراغ حمولة السفينة فيرمنتال هاي واي التي اشتعلت في البحر نتيجة أسباب مجهولة 

والجدير بالذكر أن سفينة فيرمنتال هاي واي ستظل في ميناء بالقرب من هولندا في مصب نهر "إيمز" حتي يوم 14 أكتوبر ، وسيتم نقلها مرة أخري من خلل سحبها عبر سفينة شحن الي مقرها الأخير الذى ستتجه اليه حسب الشركة المالكة لها .

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