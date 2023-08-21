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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات هاتشباك رياضية بـ 200 ألف جنيه | صور

سيارات هاتشباك رياضية
سيارات هاتشباك رياضية

يبحث الشباب بالسوق المصري للسيارات عن سيارات رياضية وشبابية ، خصوصا بعد عدم توافر طرازات السيارات الجديدة موديل 2023 داخل سوق السيارات، وذلك نتيجة تعثرات شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا ومنها، عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة مثل الرقائق الإلكترونية .

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر 5 سيارات هاتشباك رياضية لا تتخطي أسعارها 200 ألف جنيه، منها سيارة سكودا فابيا، وسوزوكي ألتو، وفيات بوينتر، وشيفروليه سبارك، وبريليانس frv :

1- بريليانس frv موديل 2009

تعرض سيارة  بريليانس frv موديل 2009 للبيع باللون الأزرق، وبها محرك سعة 1600 سي سي ، وتستخدم ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الى 200 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية بسيطة، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية حتى شهر 10 القادم من العام الجاري .

بريليانس frv موديل 2009 الهاتشباك بالسوق المصري للمستعمل

تتوافر سيارة بريليانس frv موديل 2009 الهاتشباك بالسوق المصري للمستعمل بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

2- شيفروليه سبارك الهاتشباك

تحتوي سيارة شيفروليه سبارك الهاتشباك على محرك سعة 1500 سي سي ، وتنقل قوتها الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 9999 ألف/كم، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات " فابريقة"، وبها رخصة سارية .

 شيفروليه سبارك الهاتشباك

تأتي سيارة شيفروليه سبارك الهاتشباك موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة.

3- فيات بوينتر موديل 2011

تستخدم سيارة  فيات بوينتر الهاتشباك ناقل حركة مانيوال، وتعرض للبيع باللون الأسود، وتمتلك محركا سعة 1300 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة سير تصل الي 200 ألف/كم ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

فيات بوينتر موديل 2011 داخل سوق السيارات المصري

تتواجد سيارة  فيات بوينتر موديل 2011 داخل سوق السيارات المصري، فئة السيارات الهاتشباك بسعر 200 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .

4- سوزوكي ألتو الهاتشباك

تمكنت سيارة سوزوكي ألتو موديل 2013 من قطع مسافة سير تصل الي 140 كم/ساعة، وتباع باللون النبيتي ، وتستخدم ناقل حركة مانيوال، وبها محرك سعة 800 سي سي ، وبها رخصة سارية لمدة عامين ونصف، ولا يوجد بها دهانات .

سوزوكي ألتو الهاتشباك

سوزوكي ألتو موديل 2013 الهاتشباك تباع داخل سوق السيارات المصري بسعر 160 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

5- سكودا فابيا موديل 2003

تنتمي سيارة سكودا فابيا موديل 2003  الي فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم، وتمتلك محركا سعة 1500 سي سي ، وبها ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات " فابريقة" ، وبها رخصة سارية لمدة 8 شهور .

سكودا فابيا موديل 2003 في سوق السيارات المستعمل

يبلغ سعر سكودا فابيا موديل 2003 في سوق السيارات المستعمل 180 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية، وأداء محركها .

بريليانس FRV شيفروليه سبارك الهاتشباك فيات بوينتر سوزوكي التو سوزوكي ألتو الهاتشباك سكودا فابيا سكودا فابيا موديل 2003

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