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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"وش في وش" و"مندوب مبيعات" يدخلان قائمة الأعلى إيرادات في السعودية

وش في وش
وش في وش

تمكن فيلم وش في وش من بطولة كل من أمينة خليل ومحمد ممدوح من التواجد في قائمة الاعمال الاعلي تحقيقا في شباك تذاكر السينمات السعودية . 

حيث احتل فيلم وش في وش المركز الثاني من حيث الاعمال المصرية الاكثر تحقيقا للايرادات في شباك التذاكر في السينمات السعودية ، هذا الاسبوع ، بعد ان احتل المركز الاول فيلم مستر إكس . 

كما تمكن فيلم مندوب مبيعات من بطولة الفنان بيومي فؤاد من احتلال المركز الثالث من حيث الافلام المصرية . 

الفيلم بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، محمود الليثي، دنيا سامي، ومن كتابة وإخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

 

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محمد ممدوح يكشف عن أصعب مشاهد الفيلم 

كشف الفنان محمد ممدوح عن أصعب مشهد قام بتصويره فى فيلمه الجديد وش في وش والذى طرح فى السينمات بداية من مساء أمس الثلاثاء.

وقال ممدوح في تصريح خاص لصدى البلد إن أصعب مشهد صوره فى الفيلم كان مشهد الحريق الذى نشب فى شقته  ضمن أحداث الفيلم.

وأضاف ممدوح أن هذا المشهد احتاج إلى تحضيرات كثيرة، واستغرق تصويره عدد ساعات.
 

وش في وش احمد فهمي الفنان محمد ممدوح الفنان محمد ممدوح الفنان بيومي فؤاد السينمات السعودية فيلم وش في وش فيلم مندوب مبيعات فيلم مستر إكس

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