الصحف الكويتية اليوم| مصر تعلن ظهور متحور كورونا الجديد.. تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور.. الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لهجوم أوكراني بالمسيرات قرب الكرملين

الكويت.. إحباط تهريب 2 كجم من «الهيروين» إلى البلاد

قمة «بريكس» انقسام حول التوسع.. ودعم إنشاء عملة موحدة

ترامب يُسلم نفسه غداً الخميس ويدفع كفالة 200 ألف دولار لإطلاق سراحه

الاتحاد الإفريقي يجمّد عضوية النيجر ويدعم حراك «إيكواس»

الجيش الأوكراني: روسيا تهاجم منشآت للحبوب في مناطق على نهر الدانوب

تايلاند.. شيناواترا نقل إلى المستشفى بسبب «ارتفاع ضغط الدم»

تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأربعاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.

سلطت صحيفة الوطن الضوء على إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل إصابتين بمتحور أوميكرون EG-5.2 من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن أعراض الإصابتين خفيفة ويتماثلان للشفاء.

وصنفت منظمة الصحة العالمية Eg.5، الذي أطلق عليه لقب "إيريس"، باعتباره مثيرا للاهتمام، مما يشير إلى أنه يجب مراقبته عن كثب أكثر من غيره بسبب الطفرات التي قد تجعله أكثر عدوى أو شدة.

ومع ذلك، قالت منظمة الصحة، إن المتحور الجديد لا يبدو أنه يشكل تهديدا للصحة العامة أكثر من المتغيرات الأخرى وأنه "لا يوجد دليل على زيادة شدة المرض المرتبطة بالسلالة الجديدة".



محليا، قالت صحيفة الجريدة إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنت من توجيه ضربة استباقية من خلال إحباط عملية تهريب تقدر بـ«2» كيلوجرام من الهيروين النقي حاول شخص من جنسية آسيوية إدخالها إلى البلاد عن طريق إحدى شركات الشحن الجوي داخل طرد بريدي حيث قام بإخفائها داخل أنابيب فولاذية بطريقة مبتكرة. وجاري إحالة المتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه



أوضحت صحيفة الرأي تأكيد وزارة الدفاع أن البحرية الكويتية في مرحلة تعزيز قدراتها، حيث إن تطوير معداتها وآلياتها مطلوب لتعزيز أمن واستقرار الخليج، أشارت إلى أن ثمة تمرينات مشتركة مع البحرية الهندية لتبادل الخبرات بين البلدين.

واعتبر وكيل وزارة الدفاع الدكتور عبد الله مشعل الصباح، أن زيارة المدمرة الحربية الهندية Visakhapatnam للكويت، تجسد عمق علاقات البلدين التي تمتد لعقود طويلة، متطلعاً إلى تطوير العلاقات البحرية والدفاعية مستقبلاً بينهما.

عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة الجريدة إلى مصرع جندي بنيران صديقة عن طريق «الخطأ» خلال عدوانها الشهر الماضي على جنين، قتلت القوات الإسرائيلية، اليوم، فلسطينياً بالمدينة ذاتها، أثناء عملية أوقفت فيها أكثر من 30، بينهم المطلوبان بقتل إسرائيلية في الخليل أمس.



وذكرت صحيفة الوطن أن شخصان مدنيان على الأقل لقيا حتفهما في غارات روسية استهدفت محطة ضخ مياه قديمة في منطقة شمال شرق سورية، وفق ما أفاد مسعفون اليوم.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس في الموقع، بأن غارتين شُنتا في وقت متأخر الثلاثاء قرب بلدة عين شيب، غرب مدينة إدلب، أصابتا المحطة القديمة التي يقطنها نازحون سوريون.



وأفادت صحيفة الأنباء بأن إعلام رسمي إيراني أعلن أمس أن طهران كشفت النقاب عن طائرة مسيرة متطورة محلية الصنع تحمل اسم «مهاجر 10»، بمدى وفترة تحليق معززين إلى جانب حمولة أكبر.

وقالت وسائل الإعلام الإيرانية إن المسيرة الجديدة يصل مداها التشغيلي إلى 2000 كيلومتر ويمكنها الطيران لمدة تصل إلى 24 ساعة، وتستطيع حمل 300 كيلوغرام، أي مثلي قدرة الطائرة المسيرة «مهاجر-6».



أشارت صحيفة الراي إلى تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور التركي نتيجة تعطل محرك سفينة.

دوليا، ذكرت صحيفة الأنباء أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أعلن على وسائل التواصل الاجتماعي إنه يعتزم تسليم نفسه في أتلانتا غدا الخميس فيما يتعلق بلائحة الاتهام الصادرة بحقه في ولاية جورجيا.

وذكر ترامب على منصته تروث سوشال أمس الأول «سأذهب إلى أتلانتا في جورجيا يوم الخميس ليتم القبض علي». ووصف لائحة الاتهام بأنها محاولة ذات دوافع سياسية لعرقلة حملة إعادة انتخابه. وأفادت شبكة سي.إن.إن في وقت سابق بأن ترامب يعتزم تسليم نفسه في سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا الخميس.



نقلت صحيفة القبس عن وسائل إعلام روسية فجر اليوم، وقوع انفجار وتصاعد دخان في حي الأعمال بموسكو على بعد 5 كيلومترات من الكرملين.



وقالت وكالة «تاس»، إن السلطات الروسية أوقفت حركة الملاحة في المطارات بسبب هجوم أوكراني بالمسيرات.



وفي سياق المتصل، نقلت صحيفة الوطن عن وسائل إعلام روسية، سماع دوي انفجار في منطقة مجمع "موسكو سيتي"، وتصاعد أعمدة الدخان من المنطقة، في هجوم إرهابي أوكراني بالطائرات المسيرة على المدينة.

وقال عمدة مدينة موسكو سيرغي سوبيانين، إن الدفاعات الجوية الروسية، أسقطت طائرة مسيّرة في منطقة موجايسك بمقاطعة موسكو.

وأضاف سوبيانين: "أصابت الطائرة المسيّرة الثانية مبنى قيد الإنشاء في المدينة. وتعمل خدمات الطوارئ في مكان الحادث. وبحسب المعلومات الأولية لم تقع إصابات".



بينما أفادت صحيفة الراي بإعلان قال الجيش الأوكراني والسلطات المحلية اليوم، إن روسيا هاجمت بطائرات مسيرة مدينة أوديسا في الجنوب ومناطق على نهر الدانوب الليلة الماضية مما تسبب في حرائق في منشآت للحبوب.

وتابع الجيش عبر تطبيق تلغرام "أصاب العدو منشآت لتخزين الحبوب ومجمعا للإنتاج والشحن في منطقة الدانوب. اندلع حريق في المستودعات وتم احتواؤه بسرعة. ويواصل رجال الإطفاء العمل".



وقالت صحيفة الأنباء إنه وسط سعي المزيد من الدول إلى إحداث توازن مع هيمنة القوى الغربية بقيادة الولايات المتحدة، على الشؤون الدولية، أعربت أكثر من 20 دولة - عن اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة البريكس، التي بدأت قمتها امس في جنوب أفريقيا وتستمر لـ 3 أيام، فيما أثارت موجة الاهتمام هذه مناقشات حول إضافة أعضاء جدد وتحديد معايير القبول. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات مسجلة أمام قمة «بريكس» إن المجموعة تسير في طريقها لتلبية تطلعات معظم سكان العالم.



أشارت صحيفة الجريدة إلى دعم الاتحاد الإفريقي حراك منظمة إيكواس الرامي لإعادة النظام الدستوري في النيجر، وذكر أنه يبحث في تداعيات التدخل العسكري المحتمل، في حين تحدثت الجزائر عن رفض طلب فرنسي لفتح الأجواء أمام مقاتلاتها لشنّ عملية وشيكة مرتبطة، وهو ما نفته باريس. وصعّد مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي الضغوط الدولية على المجلس العسكري في النيجر، أمس، معلناً تعليق عضويتها في كل أنشطته فوراً حتى استعادة النظام الدستوري وعودة الحكم للمدنيين.



وذكرت صحيفة الراي أن المدير العام لإدارة السجون في تايلند أعلن اليوم، أن رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا نُقل إلى المستشفى لأنه كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم بسبب عدم قدرته على النوم في الليلة الأولى التي يقضيها في السجن بعد عودته من المنفى.

وأضاف المدير أيوث سينتوبانت في تصريح لرويترز أن السجن طلب من الأطباء تشخيص حالته وأنهم أوصوا بإحالته إلى مستشفى الشرطة حفاظا على سلامته.