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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة يقترب من إنجاز صفقة كانسيلو

كانسيلو
كانسيلو

اقترب البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير أيمن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، من الانضمام إلى  برشلونة الإسباني، قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

 

ويشار إلى أن نادي برشلونة، فتح خط مفاوضات مع مانشستر سيتي من أجل سب خدمات كانسيلو في الميركاتو الصيفي الجاري، حيث قدم النادي الكتالوني عرضا لكانسيلو، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، يتحول إلى بند إلزامي، إذا لعب اللاعب نسبة معينة من المباريات.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن الساعات المقبلة قد تشهد إعلان الاتفاق بين برشلونة ومانشستر سيتي حول اتمام الصفقة.

وتابعت موندو ديبورتيفو في تقريرها، أن من المتوقع إتمام الصفقة قبل نهاية الأسبوع الجاري، خاصة وأن الصفقة هامة للغاية بالنسبة لتشافي هيرنانديز مدرب برشلونة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن في حال انتقاا كانسيلو خلال هذه الأيام، سيكون من الصعب تسجيله قبل مباراة فياريال المقبلة، لكنه سيلتحق بمباراة أوساسونا.

جواو كانسيلو كانسيلو مانشستر سيتي برشلونة تشافي هيرنانديز

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