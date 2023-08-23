عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كيفية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 | الأوراق المطلوبة

صدى البلد

كيفية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة سؤال يبحث عنها الكثير من المواطنين عن إجابته، حيث حددت وزارة التضامن الاجتماعى الشروط والأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاعاقة، وكيفية حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023، بالرابط والأوراق المطلوبة، التي تتيح لهم الخدمات والإعفاءات من الضرائب ومن مصاريف دخول الأماكن العامة والمدارس والجامعات والخصومات في وسائل المواصلات، وغيرها من الخدمات.

 

شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

 

إجراء الكشف الوظيفي لدى مكتب التأهيل الاجتماعي التابع له محل إقامته، تقرير طبي مُعتمد من إحدى مستشفيات وزارة الصحة والسكان اوهيئاتها، أو مستشفيات الشرطة، أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، أو مستشفيات القوات المسلحة أو مستشفيات الجمعيات الأهلية ، أو المستشفيات الخاصة

خطوات التقديم بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

  1. سجل طلبك من خلال البوابة وتأكد من تسجيل البيانات بدقه لأنها مسئولية قانونية وهيتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه. تأكد من أن الملفات المرفقه واضحه ومرفقة بشكل سليم
  2. بعد ملئ بياناتك الشخصية يجب ملئ إستمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة
  3. بعد التسجيل هيظهرلك رقم الطلب الخاص بك - رجاءا إحتفظ به. ملحوظة هامة: ليس معنى أنك قمت بالتسجيل أنه تم قبول طلبك ده أول خطوة لدراسة حالتك ولازم تكمل باقي الخطوات
  4. قم بالإستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الإستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية
  5. في حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل الي قمت بإختيارة في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك
  6. بناءا على الخطوات والبيانات التي تم إستيفائها سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة

الأعاقات التي تدخل بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

الإعاقات التي سيتم تسجيلها في المرحلة الثالثة من استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، والتي تتضمن الإعاقة البسيطة، وهي مواجهة الشخص لصعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية، ولكن يستطيع القيام بها دون مساعدة، وكذلك الإعاقات الحركية البسيطة، تضمن ما يلي:

 

- الإعاقة البصرية «ضعف الأبصار لأقل من 6/18 بالنظارة في العين الأفضل».

- الإعاقات السمعية بدءًا من 55 إلى 70 ديسيبل في الأذن الأفضل بعد استخدام الوسائل المعينة المناسبة.

- وجود تأخر ذهني بمعامل ذكاء يتراوح من 69:52 على أحد مقاييس الاختبارالمعتمدة.

- شلل بسيط بطرف أو بأطراف متعددة.

- ضمور العضلات البسيط.

- تيبس المفاصل.

- إصابات وتشوهات العمود الفقري.

- بتر أصابع أو سلاميات متعددة بالطرف الواحد.

- عيوب خلقية.

- ضعف عام بالأطراف والعضلات الناتج عن قصور وأمراض التمثيل الغذائي.

- الشلل الدماغي البسيط.

- خلل بالأعصاب الطرفية.

- الإعاقات المتعددة ذات التأثير البسيط على أداء الشخص، فضلًا عن أمراض الدم ذات التأثير البسيط من الآتي:-

  1. - الثلاسيميا
  2. - أنيميا البحرالمتوسط
  3. - الأنيميا المنجلية
  4. – الهيموفيليا

انواع الاعاقات التي تستخرج بطاقة الخدمات المتكامله

  1. فقد السمع التام
  2. الشلل الدماغي
  3. الحالات المتقدمة من ضمور العضلات
  4. الشلل الرباعي
  5. الإعاقات الذهنية الشديدة
  6. الشلل النصفي الطولي أو السفلي
  7. اضطراب طيف التوحد
  8. شلل الأطفال الشديد
  9. الإعاقات المتعددة
  10. البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد يد أو قدم
  11. كف البصر
  12. ذوي القزامة 140 سم فأقل بعد سن البلوغ

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

 بطاقة الخدمات المتكاملة تمكن حاملها من العديد من المميزات منها الاتي:-

  1.  الجمع بين معاشين
  2. الدمج في المدارس والجامعات
  3. التعيين من خلال نسبة الـ5% من عدد العاملين
  4. الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية علي السيارات
  5. الإعفاء من الضرائب، والحصول على سكن حكومي مناسب
  6. الإعفاء الجمركي علي الأجهزة التعويضية
  7. الحصول على الخصومات من وسائل النقل والمواصلات
  8. التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية أنه معاق
  9. الكشف المجاني في المستشفيات
  10. الحصول على خصومات علي اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية
  11. مجانية الدخول في كافة المتاحف والمناطق الأثرية
إستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة وزارة التضامن الاجتماعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

متحور EG 5 بمصر.. تحذير من عادة خاطئة يُمارسها المصابون تؤدي للوفاة لحظيًا

نجم الزمالك السابق: الحق عاد لأصحابه.. وسأترشح للانتخابات القادمة

أغلى لاعب في الدوري السعودي.. تفاصيل عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

احتكاك بسيط والملاحة انتظمت.. قناة السويس توضح حقيقة اصطدام ناقلتين بالمجرى الملاحي

أوسوريو يُطيح بـ 4 نجوم خارج الزمالك| أسماء مدوية

خاص| الوداد المغربي يقترب من ضم مهاجم الأهلي السابق

غير مرحب به.. تفاصيل جديدة في فسخ عمرو وردة لعقد الرجاء المغربي

ترشيحاتنا

لحظة تعويم الناقلتين المعطلتين بقناة السويس

فيها حاجة حلوة.. سائق أوتوبيس ينقذ سيدة من أزمة قلبية| فيديو

رئيس الوزراء يصل إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في اجتماعات البريكس.. تفاصيل

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي.. تأسيس الشركات إلكترونيا عبر بوابة هيئة الاستثمار

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف قيادات وعناصر حماس والجهاد

ضبط 10 تجار سجائر في الغربية يبيعون بأزيد من السعر الرسمي| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة منى الشاذلى.. أمين بودشار يشعل حماس الجمهور بالغناء في العلمين

الصحة العالمية: متحور كورونا EG.5 سيكون أكثر انتشارًا

بسبب حركة شائعة في السيارة.. وفاة طالبة برازيلية بطريقة مأساوية

هل هرب؟.. حقيقة اختفاء عمرو وردة وفسخ تعاقده مع الرجاء المغربي

فيديو

على متن طائرة خاصة.. أحلام تصل جدة لإحياء حفلها بالسعودية

ظهور أول حالتين إيجابيتين.. وصول متحور كورونا EG.5 إلى مصر

8 ملايين دينار وخاتم ذهب..أب وأم يعرضان طفلهما للبيع والاستخبارات العراقية تتحرك «فيديوجراف»

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ