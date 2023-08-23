بالأسماء.. تعيين رؤساء ونواب جدد بعدد من المراكز بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 6831 لسنة 2023 بانهاء تكليف عاطف صالح عبده محمد من العاملين بالدرجة الاولي التخصصية التنمية الإدارية برئاسة مركز ومدينة فاقوس من العمل بوظيفته الحالية رئيس مركز ومدينة أولاد صقر وعودته لجهة عمله الأصلية على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية

كما قرر المحافظ إعادة تنظيم العمل بين كلا من..

محمد عبد المنعم رمضان أحمد رئيس مدينة منشأة أبو عمر للقيام بأعمال رئيس مركز ومدينة الحسينية اعتبارا من 28 /8 /2023 .

محمد السواح عبد الله أحمد – رئيس مدينة صان الحجر القبلية للقيام بأعمال رئيس مركز ومدينة أولاد صقر.

عمرو مصطفي محمد فتحي – نائب رئيس مدينة القنايات للقيام بأعمال رئيس مدينة صان الحجر القبلية.

معاذ محمد ناصف عبد العزيز – نائب رئيس حي ثان الزقازيق للقيام بأعمال رئيس مدينة منشأة أبو عمر.

وللارتقاء بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين ، أصدر محافظ الشرقية القرار رقم 6832 لسنة 2023 بإنهاء تكليف كلا من:

السيد عبد الله سليم عبد الله – نائب رئيس مركز ومدينة الزقازيق للعمل بوظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية برئاسة مدينة القنايات.

السيد أحمد غنيم سليم - نائب رئيس مركز ومدينة الزقازيق للعمل بوظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية برئاسة مركز ومدينة ههيا.

رفعت عبد الغني الداودي – نائب رئيس مركز ومدينة أولاد صقر للعمل بوظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية برئاسة مركز ومدينة كفر صقر.

فتحي محمد إبراهيم صقر – رئيس الوحدة المحلية القروية ببيشة قايد للعمل بوظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق.

كما قرر محافظ الشرقية تكليف كلا من...

أحمد إبراهيم زكي – رئيس الوحدة المحلية القروية ببردين – للقيام بتسيير اعمال نائب رئيس مركز ومدينة الزقازيق.

محمد أبو هاشم إبراهيم – رئيس الوحدة المحلية القروية بشوبك بسطه للقيام بتسيير اعمال نائب رئيس مركز ومدينة الزقازيق.

حنان إبراهيم احمد بخيت – سكرتير الوحدة المحلية القروية بالزنكلون للقيام بتسيير اعمال رئيس الوحدة المحلية القروية بالزنكلون.

عبد الهادي محمد عيد - رئيس الوحدة المحلية القروية بالزنكلون للقيام بتسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية القروية ببيشة قايد.

أوضح محافظ الشرقية أن القرارات جاءت بعد متابعه دقيقه لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية وإعادة تنظيم العمل بينهم، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما حرص محافظ الشرقية على عقد اجتماع مع رؤساء مراكز ومدن الحسينية وأولاد صقر وصان الحجر القبلية ومنشأه أبو عمر ونائبي رئيس مركز الزقازيق الجدد ، في حضور المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق ، وذلك للتأكيد على ضرورة الإهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين أولاً بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين ، وكذلك التواجد الدائم بالشارع والالتحام بالمواطنين والتعرف علي احتياجاتهم علي الطبيعة ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها وتذليل كافة العقبات امام الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء منها طبقاً للجدول الزمني المحدد وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.