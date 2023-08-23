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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوى فؤاد: الأطباء منعوني من إجراء جراحة في الغضروف بعد فشل الأولى

نجوي فؤاد
نجوي فؤاد

كشفت الفنانة نجوى فؤاد عن تفاصيل حالتها الصحية بعد تعرضها لانزلاق غضروفي، جعلها تشعر بألم حاد في حال تعرضها للوقوف لقترة طويلة. 

 

وقالت نجوى فؤاد في تصريحات خاصة: أعاني من ألم بسبب الانزلاق الغضروفي منذ عام، حيث أجريت عمليه جراحية وفشلت، ومنعني الأطباء من تكرارها. 

وأضافت نجوى فؤاد: أواظب علي جلسات العلاج الطبيعي بشكل مكثف في الفترة الراهنة، ولهذا السبب لم أقم بالسفر لقضاء إجازة الصيف . 

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نجوي فؤاد تنتفد الساحل الشمالي :

 

انتقدت  نجوى فؤاد ما يحدث حالياً في الساحل الشمالي، واصفة ما يجري بالابتذال فيما يخص ارتداء بعض الملابس هناك.

وقالت نجوي فؤاد فى تصريحات خاصة: الساحل الشمالى تغير عن الماضي كثيراً ، وأصبح اشبة “ باللبن .. السمك .. تمر هندي ” فقد كانت المايوهات مكتملة ، والبنات محتشمة.

وأكملت نجوي فؤاد في حديثها قائلة : تصريحي بأن الساحل الشمالي أصبح أشبه  بالكباريه ، لان فى هذا المكان تكون الملابس فيه عارية، وهناك شرب للخمور .

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