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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية تعقد اجتماعا تنسيقيا للإعداد للدورة الثالثة للحوار السياسي مع اليابان

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء، اجتماع تنسيقي عربي على مستوى المندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء وذلك للإعداد والتحضير للدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني المقرر عقدها بتاريخ 2023/9/5 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على هامش أعمال الدورة (160) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

ترأس الاجتماع السفير محمد عُرفي المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى جامعة الدول العربية (رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري).

 وترأس وفد الأمانة العامة سعادة السفير د. خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية.

 وتم خلال الاجتماع إحاطة المندوبين الدائمين علماً بالتحضيرات الجارية الخاصة بالدروة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني من اجل الحصول على نتائج ايجابية تخدم المصالح المشتركة وتحقق تطلعات قادة وشعوب الدول العربية واليابان

وافاد السفير منزلاوي إلى أن الحوار السياسي العربي الياباني على المستوى الوزاري تأسس بموجب مذكرة التعاون الموقعة بين وزير خارجية اليابان وأمين عام جامعة الدول العربية عام 2013، وعقدت الدورة الأولى لهذا الحوار عام 2017 بمقر الأمانة العامة وعقدت الدورة الثانية عام 2021 عبر الاتصال المرئي.

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